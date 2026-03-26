Danimarka-Kuzey Makedonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Danimarka-Kuzey Makedonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacak son takımların belirleneceği Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde heyecan dorukta. C Grubu'nda yer alan Danimarka, sahasında Kuzey Makedonya’yı konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu kritik randevuda kazanan ekip, adını finale yazdırarak Çekya-İrlanda Cumhuriyeti maçının galibiyle Dünya Kupası bileti için karşı karşıya gelecek. Kopenhag’ın büyülü atmosferinde oynanacak bu tarihi gecede hata payı yok. Peki Danimarka-Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 08:19
Dünya Kupası hayallerini sürdürmek isteyen Danimarka ile Kuzey Makedonya, Kopenhag'daki efsanevi Parken Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi, teknik direktör Brian Riemer yönetiminde, taraftar desteğini arkasına alarak erken bir golle işi bitirmek niyetinde. Hücum hattında Napoli'de harikalar yaratan Rasmus Hojlund ve tecrübeli isim Christian Eriksen'e güvenen Danimarka, savunmadaki Joachim Andersen'in cezalı oluşuna rağmen turun mutlak favorisi olarak görülüyor. Diğer yanda ise İtalya'yı eleyerek bir önceki elemelerde tarihe geçen Kuzey Makedonya, bir kez daha dev bir sürpriz peşinde. Eljif Elmas ve Enis Bardhi liderliğinde kontrataklarla etkili olmaya çalışacak olan Makedon temsilcisi, Danimarka deplasmanından zaferle ayrılarak peri masalını sürdürmeyi hedefliyor. Kazananın final için dev bir adım atacağı bu nefes kesen mücadelenin tüm detayları haberimizde...

DANİMARKA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası play-off yarı finali kapsamındaki Danimarka-Kuzey Makedonya maçı, 26 Mart Perşembe günü oynanacak.

DANİMARKA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye Saati ile 22.45'te, Alman hakem Felix Zwayer'in düdüğüyle start alacak.

DANİMARKA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarka-Kuzey Makedonya maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DANİMARKA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Danimarka: Hermansen; Hogsberg, Nelsson, Provstgaard, Maehle; Norgaard, Hjulmand; Isaksen, Eriksen, Lindstrom; Hojlund

Kuzey Makedonya: Dimitrievski; Zajkov, Musliu, Velkovski, Alioski; Alimi, Bardhi, Elmas; Churlinov, Trajkovski, Miovski

