CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Ittihad - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Ittihad - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi’nde heyecan 24. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Son şampiyon Al Ittihad, Cuma akşamı Al Khaleej’i Alinma Stadium’da konuk edecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 21:02
Al Ittihad - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Ittihad - Al Khaleej canlı anlatım için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Al Ittihad, Cuma günü evinde Al Khaleej ile karşı karşıya gelecek. Maç, Cidde'de bulunan Alinma Stadium'da oynanacak. Zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen Al Ittihad, iki maçlık beraberlik serisini galibiyetle sonlandırmayı amaçlıyor. Al Khaleej ise kötü gidişata son vererek sürpriz bir sonuç peşinde olacak. Peki, Al Ittihad - Al Khaleej maçı hangi kanalda?

AL ITTIHAD - AL KHALEEJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al-Ittihad FC-Al-Khaleej maçı bugün saat 22:00'de başlayacak.

AL ITTIHAD - AL KHALEEJ MAÇI HANGİ KANALDA?

Al-Ittihad FC-Al-Khaleej Club maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Trabzonspor evinde F. Karagümrük'ü yendi!
Sırbistan-Türkiye | CANLI İZLE
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Futbolda bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş’a 13 yıla kadar hapis istemi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca!
RAMS Başakşehir ikinci yarıda açıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Antalya’da coşkulu karşılama! F.Bahçe'ye Antalya’da coşkulu karşılama! 21:10
Cimbom Alanya maçını bekliyor! Cimbom Alanya maçını bekliyor! 20:25
Beşiktaş Kocaeli maçına hazır! Beşiktaş Kocaeli maçına hazır! 20:19
F.Bahçe Medicana set vermedi! F.Bahçe Medicana set vermedi! 20:14
Özil: Benim gönlüm F.Bahçe'den yana! Özil: Benim gönlüm F.Bahçe'den yana! 20:11
Fatih Tekke: Galatasaray maçına kadar... Fatih Tekke: Galatasaray maçına kadar... 19:34
Daha Eski
Esenler sahasında Bolu'yu yendi! Esenler sahasında Bolu'yu yendi! 18:43
Sırbistan-Türkiye | CANLI İZLE Sırbistan-Türkiye | CANLI İZLE 18:38
Galatasaray-Liverpool maçı detayları! Galatasaray-Liverpool maçı detayları! 18:22
Osimhen'nin mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı! Osimhen'nin mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı! 18:20
Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:07
Trendyol Süper Lig'de o maçlar ertelendi! Trendyol Süper Lig'de o maçlar ertelendi! 12:32