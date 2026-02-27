CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Hazm-Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Hazm-Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Al Hazm ile Al Ettifaq karşı karşıya geliyor. Kümede kalma ve üst sıralara tırmanma hedefi doğrultusunda büyük önem taşıyan mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 22:15
Al Hazm-Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Hazm - Al Ettifaq maçı canlı anlatım...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde haftanın önemli maçlarından biri Al Hazm ile Al Ettifaq arasında oynanacak. Karşılaşma, ligdeki sıralama açısından kritik önem taşıyor. Her iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.

AL HAZM-AL ETTIFAQ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AL Hazem FC-Al-Ittifaq FC maçı saat 22:00'de başladı.

AL HAZM-AL ETTIFAQ MAÇI HANGİ KANALDA?

AL Hazem FC-Al-Ittifaq FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

Trabzonspor evinde F. Karagümrük'ü yendi!
Fatih Tekke: Oyuncularımı tebrik ederim ama...
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Futbolda bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş’a 13 yıla kadar hapis istemi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca!
Osimhen'nin mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Onuachu: Devre arasındaki konuşma... Onuachu: Devre arasındaki konuşma... 22:44
Fatih Tekke: Oyuncularımı tebrik ederim ama... Fatih Tekke: Oyuncularımı tebrik ederim ama... 22:33
Nwaiwu: Goller beni mutlu ediyor! Nwaiwu: Goller beni mutlu ediyor! 22:28
Iğdır İstanbul'da kazandı! Iğdır İstanbul'da kazandı! 22:16
F.Bahçe'ye Antalya’da coşkulu karşılama! F.Bahçe'ye Antalya’da coşkulu karşılama! 21:10
Cimbom Alanya maçını bekliyor! Cimbom Alanya maçını bekliyor! 20:25
Daha Eski
Beşiktaş Kocaeli maçına hazır! Beşiktaş Kocaeli maçına hazır! 20:19
F.Bahçe Medicana set vermedi! F.Bahçe Medicana set vermedi! 20:14
Özil: Benim gönlüm F.Bahçe'den yana! Özil: Benim gönlüm F.Bahçe'den yana! 20:11
Fatih Tekke: Galatasaray maçına kadar... Fatih Tekke: Galatasaray maçına kadar... 19:34
F.Bahçe Beko'da o maçlar için tarafsız saha kararı F.Bahçe Beko'da o maçlar için tarafsız saha kararı 13:18
G.Saray'ın rakibi belli oldu! G.Saray'ın rakibi belli oldu! 13:23