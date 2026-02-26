CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA raporu açıkladı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da ticari gelir listesinde!

UEFA raporu açıkladı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da ticari gelir listesinde!

UEFA, 2025'te en çok ticari gelir elde eden 25 kulüp listesini açıkladı. Ticari gelir, forma satışı ve sponsorluk gelirinin baz alındığı rapora göre 3 Türk kulübü de ilk 25 içerisinde yer aldı. İşte o sıralama...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 23:19
UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

UEFA, 2025 yılı mali raporunu açıkladı. Raporda hesaplanan ticari gelir, forma satışı ve sponsorluk geliri sonrası en çok kazanç elde eden 25 takım belli oldu. Listede 3 Türk takımı da bulunuyor. İşte o sıralama...

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

25 | Olimpik Lyon - 74 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

24 | Stuttgart - 80 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

23 | Beşiktaş - 80 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

22 | Aston Villa - 81 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

21 | Ajax - 83 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

20 | Eintracht Frankfurt - 90 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

19 | Fenerbahçe - 122 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

18 | Atletico Madrid - 123 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

17 | Bayer Leverkusen - 124 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

16 | Juventus - 138 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

15 | Newcastle United - 141 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

14 | AC Milan - 158 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

13 | Galatasaray - 159 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

12 | Inter Milan - 162 Milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

11 | Chelsea - 223 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

10 | Borussia Dortmund - 237 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

9 | Tottenham - 298 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

8 | Arsenal - 313 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

7 | Paris Saint-Germain - 394 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

6 | Liverpool - 382 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

5 | Manchester United - 384 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

3 | Bayern Münih - 402 milyon euro

UEFA'nın listesinde 3 Türk kulübü de var!

3 | Manchester City - 462 milyon euro

