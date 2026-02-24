Mesut Özil'e Ramazan soruları: Son dakika golü mü yoksa...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Eski futbolcu Mesut Özil, Ramazan'a özel hazırlanan 'O mu, bu mu?' sorularını yanıtladı. Özil'in 'Ronaldo mu Messi mi?' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 20:34
Eski futbolcu Mesut Özil, Vav TV'nin Ramazan'a özel hazırlamış olduğu 'O mu, bu mu?' sorularını yanıtladı. Özil, ''Sahura kadar uyanık kalmak mı, sahurdan sonra uyumak mı?'' sorusuna "Sahura kadar uyanık kalmak." yanıtını verirken, ''Son dakika golü mü, son dakika iftara yetişmek mi?'' sorusuna da "Son dakika iftara yetişmek." dedi.

Öte yandan Mesut Özil'in ''Ronaldo mu Messi mi?'' sorusuna verdiği "Bence Arda ve Kenan" şeklindeki yanıtı takdir topladı.

İŞTE O YANITLAR

