Mesut Özil'e Ramazan soruları: Son dakika golü mü yoksa...

Eski futbolcu Mesut Özil, Vav TV'nin Ramazan'a özel hazırlamış olduğu 'O mu, bu mu?' sorularını yanıtladı. Özil, ''Sahura kadar uyanık kalmak mı, sahurdan sonra uyumak mı?'' sorusuna "Sahura kadar uyanık kalmak." yanıtını verirken, ''Son dakika golü mü, son dakika iftara yetişmek mi?'' sorusuna da "Son dakika iftara yetişmek." dedi.

Öte yandan Mesut Özil'in ''Ronaldo mu Messi mi?'' sorusuna verdiği "Bence Arda ve Kenan" şeklindeki yanıtı takdir topladı.

İŞTE O YANITLAR