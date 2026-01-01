Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

17 OCAK: İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin 24 yaşındaki Norveçli golcüsü Erling Haaland, 2034 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak 10 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

24 OCAK: İsmail Kartal, İran 1. Futbol Ligi takımlarından Persepolis'in başında göreve başladı.

24 OCAK: Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından Golbol Kadın Milli Takımı, Avrupa'da yılın takımı, milli para yüzücü Umut Ünlü ise Avrupa'da yılın erkek sporcusu seçildi.

25 OCAK: Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık tek kadınlar finalinde son iki yılın şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka'yı yenen ABD'li raket Madison Keys, şampiyon oldu.

26 OCAK: Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Alman Alexander Zverev'i 3-0 yenen İtalyan Jannik Sinner, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

31 OCAK: Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ın oyuncusu Alperen Şengün, NBA All-Star'a seçilen 2. Türk oyuncu oldu.

ŞUBAT

9 ŞUBAT: Adana Demirspor, Galatasaray karşılaşmasında sahadan çekildi.

9 ŞUBAT: Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği (UWW) Teknik Komisyonuna seçildi.

20 ŞUBAT: Dünya Etnospor Konfederasyonunun (DEK) 3. olağan genel kurulunda Necmeddin Bilal Erdoğan, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

24 ŞUBAT: Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Dünya Salon Kürek Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken, 17-18 yaş kategorisinde de dünya rekoru kırdı.

24 ŞUBAT: Süper Lig'in 25'inci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetti.

MART

1 MART: İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlama dünya rekorunu 6,27 metreye çıkararak kariyerinde 11. kez dünya rekorunu geliştirdi.

9 MART: Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalya kazandı.

10 MART: Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde mücadele eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya elde etti.

11 MART: Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile sözleşme imzaladı.

12 MART: Arnavutluk'ta düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda 144 puanla zirvede yer aldı.

16 MART: Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazandı.

17 MART: Milli bilardocu Semih Saygıner, Güney Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi (PBA) Dünya Şampiyonası finalinde bir diğer milli sporcu Lütfi Çenet'i 4-1 yenerek şampiyon oldu.

22 MART: Ağır sıklet boksun efsanesi George Foreman, 76 yaşında hayatını kaybetti.

23 MART: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Macaristan'ı deplasmanda da 3-0 yenerek A Ligi'ne yükseldi.

25 MART: Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, görevinden istifa etti.

26 MART: TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

NİSAN

2 NİSAN: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

5 NİSAN: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Medicana şampiyon oldu.

9 NİSAN: Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ikinci maçında Polonya ekibi Asseco Resovia'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

12 NİSAN: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazandı.

19 NİSAN: A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Arslan Ekşi, 20 yıl boyunca taşıdığı ay-yıldızlı formaya veda ettiğini duyurdu.

19 NİSAN: Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Geosis Boluspor'un Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesiyle 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

20 NİSAN: Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında konuk ettiği Fenerbahçe İstanbul Jet'i 75-67 yenen Galatasaray Fuzul, şampiyonluğa ulaştı.

- Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant, 76 yaşında vefat etti.

- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali 3. maçında ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek seriyi 3-0'a getiren Fenerbahçe Opet, 2024-25 sezonunun şampiyonu oldu.

22 NİSAN: Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off finali 3, maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup eden VakıfBank, seride durumu 3-0'a getirdi ve 2024-25 sezonunun şampiyonu oldu.

27 NİSAN: Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Kupası 1'de şampiyon oldu.

28 NİSAN: UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor, Barcelona'ya 4-1 mğalup olarak ikinciliği aldı.

29 NİSAN: Voleybol SMS Grup Efeler Ligi final etabı 3. maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek seriyi 3-0 yapan Ziraat Bankkart, 2024-25 sezonunun şampiyonu oldu.

MAYIS

4 MAYIS: 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels kazandı.

- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. ve son haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Galatasaray Petrol Ofisi'i 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

- Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga'da Bayer Leverkusen, deplasmanda Freiburg ile 2-2 berabere kalarak puan kaybetti ve Bayern Münih bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

5 MAYIS: Fatmagül Çevik, Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'na genç kadınlar +87 kilo kategorisinde şampiyon oldu.

11 MAYIS: Beşiktaş Kulübünün olağan genel kurulunda Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geçerek yeniden başkanlığa seçildi.

14 MAYIS: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenen Galatasaray kupanın sahibi oldu.

18 MAYIS: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.

22 MAYIS: Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Tottenham, şampiyon oldu.

24 MAYIS: İtalya 1. Futbol Ligi Serie A'da 38. ve son hafta mücadelesinde Cagliari'yi 2-0 yenen Napoli, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

27 MAYIS: Shakhtar Donetsk, teknik direktörlüğe Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı.

28 MAYIS: Konferans Ligi finalinde Real Betis'i 4-1 yenen Chelsea, şampiyon oldu.

29 MAYIS: Fatih Karagümrük, uzatmalara giden Trendyol 1. Lig play-off final maçında Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

29 MAYIS: Almanya'daki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel genel tasnifte altın madalya kazandı.

31 MAYIS: Şampiyonlar Ligi finalinde İnter'i 5-0'lık skorla mağlup eden PSG, şampiyonluğa ulaştı.

MOURINHO KOVULDU

1 Temmuz 2024'te Fenerbahçe'ye imza atan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, 29 Ağustos 2025 tarihinde ise kovuldu. Şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılmasının yanı sıra oynanan oyun, futbolcularla iletişim konusunda sıkıntı yaşayan Portekizli hoca, F.Bahçe'nin başında 62 karşılaşmaya çıkarken 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.