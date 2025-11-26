CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Manisa FK, Pendikspor deplasmanında tarih yazmak istiyor!

Manisa FK, Pendikspor deplasmanında tarih yazmak istiyor!

Manisa Futbol Kulübü, Adana Demirspor galibiyetinin ardından Pendikspor deplasmanında hem sezonun ilk 2’de 2’sini yapmak hem de rakibini ilk kez İstanbul’da yenmek için sahaya çıkacak. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 11:57
Manisa FK, Pendikspor deplasmanında tarih yazmak istiyor!

1'inci Lig'de geçen hafta evinde Adana Demirspor'u 5-0 yenerek çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü, bu hafta Pendikspor deplasmanında ilkleri başarmak için sahaya çıkacak. Yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı ile yeni bir sayfa açan siyah-beyazlılar kazandığı takdirde bu sezon hem ilk kez 2'de 2 yapacak hem de rakibini ilk defa deplasmanda yenmiş olacak.

Pendikspor'la İstanbul'da 5 müsabakaya çıkan siyah-beyazlılar bu karşılaşmaların 3'ünü kaybederken, 2'sinde sahadan beraberlikle ayrıldı. Çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirten Mustafa Dalcı, "Rakibimiz liderlik koltuğunda oturuyor. Çok zorlu bir maça çıkacağız. Ancak takımıma sonuna kadar inanıyorum" dedi.

