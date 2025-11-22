Basın toplantısı kararı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, futbol gündemindeki son yaşananlara dair 24 Kasım Pazartesi günü Riva'da basın toplantısı yapma kararı aldı. TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gündemdeki gelişmelere ilişkin 24 Kasım Pazartesi günü Riva'da bir basın toplantısı düzenleyecektir. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak basın toplantısı saat 11.00'de başlayacaktır." Kamuoyunun merakla beklediği açıklamaların pazartesi günü paylaşılması planlanıyor.