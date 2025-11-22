CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Basın toplantısı kararı

Basın toplantısı kararı

TFF Başkanı son gelişmelere dair pazartesi günü 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Basın toplantısı kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, futbol gündemindeki son yaşananlara dair 24 Kasım Pazartesi günü Riva'da basın toplantısı yapma kararı aldı. TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gündemdeki gelişmelere ilişkin 24 Kasım Pazartesi günü Riva'da bir basın toplantısı düzenleyecektir. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak basın toplantısı saat 11.00'de başlayacaktır." Kamuoyunun merakla beklediği açıklamaların pazartesi günü paylaşılması planlanıyor.

