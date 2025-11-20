OH Leuven-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta, OH Leuven ile Roma arasında oynanacak önemli mücadeleyle hız kazanmaya hazırlanıyor. Turnuvada 3 maçta 4 puan toplayan Belçika temsilcisi OH Leuven, ligin son sırasına yerleşen rakibi karşısında sahaya net bir galibiyet hedefiyle çıkıyor. Öte yandan Roma cephesi için bu karşılaşma büyük bir kırılma anı niteliği taşıyor. İtalya temsilcisi, turnuvada henüz puanla tanışamadı ve içinde bulunduğu kötü gidişatı durdurmak için bu maçı bir fırsat olarak görüyor. Peki, OH Leuven-Roma maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

OH LEUVEN-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftasında oynanacak OH Leuven-Roma maçı 20 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

OH LEUVEN-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika'da oynanacak OH Leuven-Roma maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.