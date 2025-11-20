CANLI SKOR ANA SAYFA
OH Leuven-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OH Leuven-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. haftasında OH Leuven ile Roma karşı karşıya gelecek. 3 maçta 4 puan toplayan Belçika ekibi, ligin son sırasına demir atan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Henüz puan ya da puanlarla tanışamayan İtalya temsilcisi ise güçlü rakibine karşı kötü gidişe son vermek istiyor. Peki, OH Leuven-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 10:59
OH Leuven-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta, OH Leuven ile Roma arasında oynanacak önemli mücadeleyle hız kazanmaya hazırlanıyor. Turnuvada 3 maçta 4 puan toplayan Belçika temsilcisi OH Leuven, ligin son sırasına yerleşen rakibi karşısında sahaya net bir galibiyet hedefiyle çıkıyor. Öte yandan Roma cephesi için bu karşılaşma büyük bir kırılma anı niteliği taşıyor. İtalya temsilcisi, turnuvada henüz puanla tanışamadı ve içinde bulunduğu kötü gidişatı durdurmak için bu maçı bir fırsat olarak görüyor. Peki, OH Leuven-Roma maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

OH LEUVEN-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftasında oynanacak OH Leuven-Roma maçı 20 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

OH LEUVEN-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika'da oynanacak OH Leuven-Roma maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SON DAKİKA
