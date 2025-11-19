CANLI SKOR ANA SAYFA
Tarih yazarı

Tarih yazarı

Norveç Milli Takımı ile büyük bir başarıya imza atan dünyaca ünlü forvet Haaland, futbol tarihine geçti. 25 yaşındaki futbolcu, üst üste 11 maçta ağları havalandırdı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Tarih yazarı

Erling Haaland, Norveç Milli Takımı ile tarih yazıyor. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde I Grubu'nda Norveç'in İtalya'yı 4-1 yenerlerken 2 gol atan Haaland rekor kırdı. 25 yaşındaki Haaland, üst üste 11 uluslararası maçta gol attı ve bu alanda Malezyalı Abdul Ghani Minhat'ın 63 yıllık rekorunu egale etti. Toplamda 48 karşılaşmada kaydettiği 55 golle Norveç Milli Takımı'nın tarihinin en golcü futbolcusu olan dünyaca ünlü forvet, son 16 maçta 24 gol atarak dikkat çekti. Öte yandan Erling Haaland tüm kariyeri boyunca 388 resmi maçta 327 gol kaydetti ve müthiş bir başarıya imza attı. Bu sezon da yine Manchester City'de performansıyla göz kamaştıran Norveçli yıldız, 15 karşılaşmada 19 gol kaydetti, 1 asist yaptı ve 20 gole doğrudan katkı yaptı.

NORVEÇ'TEN BİR İLK

2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ve 28 yıllık hasretini bitiren Norveç Milli Takımı, tarihinin en iyi eleme performansını sergiledi. Norveç, elemelerde grupta oynadığı 8 maçın tamamını kazandı ve 25 puan topladı. Öte yandan Erling Haaland ve arkadaşları, rakip filelere 8 maçta tam 37 gol bırakarak müthiş bir seri yakaladı. Aynı Norveç, özellikle 11-1'lik Moldova galibiyetiyle tarihinin en farklı galibiyetini yaşadı.

