Salah durdu

İngiliz devi Liverpool uzun görüşmeler sonucunda geçen sezon Mohamed Salah ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varmıştı. 33 yaşındaki oyuncusunu kaybetmek istemeyen Liverpool, kesenin ağzını açarak Mısırlı oyuncuyu ikna etmişti. Geçen sezon sahaya çıktığı 52 maçta 34 gol atıp 23 de asiste imzasını atan Salah, şampiyonlukta en önemli payı üstlenmişti. Ayrıca bu performansıyla yılın Afrikalı oyuncusu ödülüne de layık görülen Salah, burada Hakimi ve Osimhen ile yarışacak.

PERFORMANSI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Ödülün favorisi olan Salah bu sezon adeta duraklama dönemine girdi. Geçen sezon maç başına 1.1'lik bir skor katkısı veren Salah, bu yıl her iki maçta bir tabelaya etki edebildi. Sahaya adımını attığı 16 karşılaşmada 5 gol atıp 3 de asist yapan 33 yaşındaki futbolcu, 0.5'lik bir ortalama yakalayabildi. Geçen sezonu adeta mumla aratan ve performansı istatistik olarak yarı yarıyadan fazla düşen Salah, eleştirileri de beraberinde getirdi. İsmi çok sayıda takımla anılan Mısırlı oyuncunun geleceği tartışılıyor.