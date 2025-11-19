Mbappe çıkmazı

2024 yılında PSG'den bedelsiz olarak İspanyol ekibi Real Madrid'in yolunu tutan Kylian Mbappe ile eski kulübü arasındaki hukuk mücadelesi inanılmaz boyutlara ulaştı. Tarafların birbirlerine açtıkları tazminat davalarının toplam tutarı 700 milyon euro'yu buldu. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, haksız fesih (44.6), imza primleri (40.4) başta olmak üzere 10 farklı konuda eski kulübünden toplam 260 milyon euro'dan fazla tazminat talep etti PSG ise eski kaptanına 440 milyon euro talep ederek karşılık verdi.

VAZGEÇMESİ GEREKİYORDU

Paris ekibinin talebini 'Eşi benzeri görülmemiş bir meblağ' olarak nitelendiren Mbappe'nin avukatları, futbolcunun ülkesinin adaletine güvendiğini kaydetti. Eski futbolcusunu, Temmuz 2022 ile Haziran 2023 arasında 11 ay boyunca sözleşmesini uzatmama kararını gizlemek ve takımını kazançlı bir transferden mahrum bırakmakla suçlayan PSG, Mbappe'nin 2023 yazındaki anlaşma gereği bonservissiz gitmesi halinde sözleşmenin sonunda alması gereken bazı tutarlardan vazgeçmesi gerektiğini savunuyor.