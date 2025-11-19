İtalya’nın ‘play-off’ kabusu

Norveç'e karşı evinde 4-1'lik yenilgi alarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İtalya Milli Takımı yine play-off'tan kurtulamadı. Üst üste üçüncü kez playoff turuna kalan Gök Mavililer, farklı yenilginin üzüntüsüyle karşı karşıya kaldı. Teknik Direktör Gennaro Gattuso, "4-1 çok ağır bir skor, taraftarlarımızdan özür dileriz" dedi. Formatı eleştiren Gattuso, "Eskiden en iyi grup ikincileri direkt gidiyordu, şimdi sistem değişti. Afrika'dan dokuz takım gidiyor, Güney Amerika'da 10 takımdan altısı direkt gidiyor. Avrupa'da işler çok zorlaştı, sistemin değişmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
