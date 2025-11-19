CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İtalya’nın ‘play-off’ kabusu

İtalya’nın ‘play-off’ kabusu

Norveç'e karşı evinde 4-1'lik yenilgi alarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İtalya Milli Takımı yine play-off'tan kurtulamadı. Üst üste üçüncü kez playoff turuna kalan Gök Mavililer, farklı yenilginin üzüntüsüyle karşı karşıya kaldı. Teknik Direktör Gennaro Gattuso, "4-1 çok ağır bir skor, taraftarlarımızdan özür dileriz" dedi. Formatı eleştiren Gattuso, "Eskiden en iyi grup ikincileri direkt gidiyordu, şimdi sistem değişti. Afrika'dan dokuz takım gidiyor, Güney Amerika'da 10 takımdan altısı direkt gidiyor. Avrupa'da işler çok zorlaştı, sistemin değişmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalya’nın ‘play-off’ kabusu
Norveç'e karşı evinde 4-1'lik yenilgi alarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İtalya Milli Takımı yine play-off'tan kurtulamadı. Üst üste üçüncü kez playoff turuna kalan Gök Mavililer, farklı yenilginin üzüntüsüyle karşı karşıya kaldı. Teknik Direktör Gennaro Gattuso, "4-1 çok ağır bir skor, taraftarlarımızdan özür dileriz" dedi. Formatı eleştiren Gattuso, "Eskiden en iyi grup ikincileri direkt gidiyordu, şimdi sistem değişti. Afrika'dan dokuz takım gidiyor, Güney Amerika'da 10 takımdan altısı direkt gidiyor. Avrupa'da işler çok zorlaştı, sistemin değişmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
G.Saray Icardi ile masaya oturuyor!
F.Bahçe'ye çifte piyango!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'luk piyango! Sarı-lacivertlilerin kasası dolacak...
CHP'li İmamoğlu vatandaşın verilerini ABD'ye rüşvet paralarını Londra'ya aktardı!
Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri belli oldu!
Cimbom'dan Hakan harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! 02:12
Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! 02:11
Altay tankı! Altay tankı! 01:55
Alkışlar millilere Alkışlar millilere 01:52
Montella'dan maç sonrası flaş istek! Montella'dan maç sonrası flaş istek! 01:52
Tarih yazdık Tarih yazdık 01:49
Daha Eski
Yolumuz açık Yolumuz açık 01:47
Deniz tarih yazdı Deniz tarih yazdı 01:43
Montella'dan maç sonrası flaş istek! Montella'dan maç sonrası flaş istek! 01:43
Bulgaristan 3 puanla bitirdi Bulgaristan 3 puanla bitirdi 01:42
Tam kadro gidiyoruz Tam kadro gidiyoruz 01:41
Orkun Kökçü enfes oynadı Orkun Kökçü enfes oynadı 01:40