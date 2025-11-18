Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde gecenin sonuçları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bugün 5 grupta 10 karşılaşma oynandı.

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri kasım ayında oynanan maçlarla tamamlandı. A Milli Futbol Takımı, mücadele ettiği E Grubu'nda son maçında İspanya'ya konuk olurken, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Elemelerin son gününde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

İspanya - Türkiye: 2-2

Bulgaristan - Gürcistan: 2-1

B Grubu

İsveç - Slovenya:1-1

Kosova - İsviçre: 1-1

C Grubu

İskoçya - Danimarka: 4-2

Belarus - Yunanistan: 0-0

H Grubu

Romanya - San Marino: 7-1

Avusturya - Bosna Hersek: 1-1

J Grubu

Galler - Kuzey Makedonya: 7-1

Belçika - Lihtenştayn: 7-0