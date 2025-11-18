Aliağa Petkimspor CSM Oradea karşısında zirve mücadelesi verecek!

FIBA Europe Kupası C Grubu'nda son olarak evinde AEK Larnaka'yı 101-58 mağlup ederek 5 maç sonunda 4 galibiyetle liderlik koltuğunu koruyan Aliağa Petkimspor 19 Kasım'da gruptaki son sınavında kendisi gibi 4 galibiyeti bulunan Rumen takipçisi CSM Oradea'ya konuk olacak. Oradea Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Rakibini İzmir'de 84-73 mağlup eden İzmir ekibi deplasmanda da kazanarak grubu zirvede tamamlamayı hedefliyor. Grup birincisi olan 10 takım ile ikinci sırayı alacak en iyi 6 takım, 4 ayrı gruptan oluşacak ikinci turda çeyrek final mücadelesi verecek.