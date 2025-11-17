Yaşlı kurt sahnede

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sezon başında Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko ikinci baharını yaşıyor. 39 yaşında olmasına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen kurt forvet, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda oynanan Bosna Hersek-Romanya maçına damga vurdu. 49. dakikada sahneye çıkan tecrübeli futbolcu ağları havalandırdı. Bosna Hersek karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

FIORENTINA'DA 2 GOLÜ VAR

H Grubu'nda San Mario maçında 2, Avusturya karşısında da 1 gol kaydeden Edin Dzeko böylece elemelerdeki gol sayısını 4'e yükseltti. 145 kez milli formayı giyen golcü futbolcunun toplam gol sayısı 72. Fiorentina formasıyla bu sezon 14 müsabakada 474 dakika süre alan Konferans Ligi'nde toplam 2 kez fileleri havalandırdı. Dzeko Serie A'da ise henüz skora katkı yapmadı.