İtalya-Norveç maçı canlı izle | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya-Norveç maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda heyecan doruğa çıkıyor; sahne bu kez İtalya ile Norveç arasındaki kritik karşılaşmaya kuruluyor. Gennaro Gattuso önderliğindeki İtalya, Dünya Kupası'na doğrudan katılabilmek için rakibini 9 farkla mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan Norveç, deplasmanda hata yapmak istemiyor ve namağlup serisini koruyarak grup liderliği mücadelesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Peki, İtalya-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. haftasında oynanacak İtalya-Norveç maçı 16 Kasım Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

İTALYA-NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

San Siro'da oynanacak İtalya-Norveç maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İTALYA-NORVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Cristante; Politano, Retegui, Raspadori

Norveç: Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer, Bjorkan; Bobb, Berg, Berge, Nusa; Sorloth, Haaland