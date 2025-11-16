CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İtalya-Norveç maçı canlı izle | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya-Norveç maçı canlı izle | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. haftasında İtalya ile Norveç karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'na direkt katılmak için 9 farkla yenmesi gereken Gennaro Gattuso ve öğrencilerinin nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Norveç ise namağlup serisini korumanın yollarını arayacak. Öte yandan futbolseverler merakla, "İtalya-Norveç maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, İtalya-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 08:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalya-Norveç maçı canlı izle | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya-Norveç maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda heyecan doruğa çıkıyor; sahne bu kez İtalya ile Norveç arasındaki kritik karşılaşmaya kuruluyor. Gennaro Gattuso önderliğindeki İtalya, Dünya Kupası'na doğrudan katılabilmek için rakibini 9 farkla mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan Norveç, deplasmanda hata yapmak istemiyor ve namağlup serisini koruyarak grup liderliği mücadelesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Peki, İtalya-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. haftasında oynanacak İtalya-Norveç maçı 16 Kasım Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

İTALYA-NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

San Siro'da oynanacak İtalya-Norveç maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İTALYA-NORVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Cristante; Politano, Retegui, Raspadori

Norveç: Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer, Bjorkan; Bobb, Berg, Berge, Nusa; Sorloth, Haaland

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye Ada'dan fırsat transferi!
Bulgaristan zaferimiz sonrası övgü dolu sözler!
DİĞER
A Milli Takım’a İspanya maçı öncesi uyarı! “Öfkeli değil, akıllı oynamalıyız”
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
Aslan'a bir Nijeryalı daha!
G.Saray Arias için devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bulgaristan zaferimiz sonrası övgü dolu sözler! Bulgaristan zaferimiz sonrası övgü dolu sözler! 08:40
Azerbaycan-Fransa maçı detayları! Azerbaycan-Fransa maçı detayları! 08:33
Ukrayna-İzlanda maçı detayları! Ukrayna-İzlanda maçı detayları! 08:11
Macaristan-İrlanda maçı ne zaman? Macaristan-İrlanda maçı ne zaman? 07:57
Portekiz-Ermenistan maçı detayları! Portekiz-Ermenistan maçı detayları! 07:45
Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar 07:23
Daha Eski
Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! 01:17
Montella'dan Merih ve Kaan sözleri Montella'dan Merih ve Kaan sözleri 01:17
Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? 01:17
San Mames'te Filistin bayrakları! San Mames'te Filistin bayrakları! 01:17
Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! 01:17
Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu 01:17