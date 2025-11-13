CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol İşte EURO 2028 tanıtım videosu! Türkçe ve Arda Güler detayı

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası tanıtım videosu UEFA EURO sosyal medya hesabından sporseverler ile buluşturuldu. Paylaşımda 'Türkçe' yazısı ve milli oyuncumuz Arda Güler de yer aldı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 12:38 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 12:52
UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tanıtım videosunu, UEFA EURO x hesabından yaptı. Videonun 17. saniyesinde 'Türkçe' yazısı belirirken, tanıtımın yüzü olan oyuncular arasında Real Madrid forması giyen milli oyuncumuz Arda Güler de yer aldı. Arda'nın A Milli Takım ile Gürcistan'a attığı gol, videonun 56. saniyesinde gösterildi.

İŞTE TANITIM VİDEOSU👇🏼

TURNUVA NE ZAMAN NEREDE BAŞLAYACAK VE FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Turnuvada açılış karşılaşması 9 Haziran 2028 tarihinde Galler'in başkenti Cardiff'te, final maçı ise 9 Temmuz 2028'te İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacak.

