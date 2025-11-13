İşte EURO 2028 tanıtım videosu! Türkçe ve Arda Güler detayı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tanıtım videosunu, UEFA EURO x hesabından yaptı. Videonun 17. saniyesinde 'Türkçe' yazısı belirirken, tanıtımın yüzü olan oyuncular arasında Real Madrid forması giyen milli oyuncumuz Arda Güler de yer aldı. Arda'nın A Milli Takım ile Gürcistan'a attığı gol, videonun 56. saniyesinde gösterildi.

İŞTE TANITIM VİDEOSU👇🏼

In the summer of 2028 we will all speak football ⚽️#EURO2028 brand revealed in style in London ⬇️ — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 12, 2025

TURNUVA NE ZAMAN NEREDE BAŞLAYACAK VE FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Turnuvada açılış karşılaşması 9 Haziran 2028 tarihinde Galler'in başkenti Cardiff'te, final maçı ise 9 Temmuz 2028'te İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacak.