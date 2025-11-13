CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Ermenistan-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ermenistan-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 5. haftasında Ermenistan ile Macaristan karşı karşıya gelecek. 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle son sırada yer alan Ermenistan, kritik haftaları kayıpsız geçecek turnuvaya katılmanın yollarını arayacak. 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2. sırada bulunan Macaristan ise zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "Ermenistan-Macaristan maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Ermenistan-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Ermenistan-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ermenistan-Macaristan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 5. haftasında heyecan, Ermenistan ile Macaristan arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Turnuvada şu ana kadar istediği performansı sergileyemeyen Ermenistan, 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle grubun son sırasında yer alıyor. Öte yandan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2. sırada bulunan Macaristan, deplasmanda alacağı galibiyetle zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor. Futbol tutkunları ise büyük bir heyecanla "Ermenistan-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmanın tüm detayları...

ERMENİSTAN-MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 5. haftasında oynanacak Ermenistan-Macaristan maçı 13 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

ERMENİSTAN-MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak Ermenistan-Macaristan maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ERMENİSTAN-MACARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ermenistan: Avagyan; Piloyan, Mkrtchyan, S. Muradyan; Hovhannisyan, K. Muradyan, Spertsyan, Tiknizyan; Serobyan, Ranos, Shaghoyan

Macaristan: B. Toth; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Schafer, Styles, Szoboszlai; Bolla, Varga, Sallai

