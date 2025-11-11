CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Lionel Messi’den flaş Barcelona açıklaması! “Geri dönmeyi gerçekten çok istiyorum”

Lionel Messi’den flaş Barcelona açıklaması! “Geri dönmeyi gerçekten çok istiyorum”

Arjantinli yıldız Lionel Messi, eski kulübüne duyduğu özlemi bir kez daha dile getirdi. Messi, “Eşimle ve çocuklarımla sürekli Barcelona’ya dönme hayalinden bahsediyoruz. Evimiz orada, hayatımız orada” dedi. İşte Messi’nin açıklamaları…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 19:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lionel Messi’den flaş Barcelona açıklaması! “Geri dönmeyi gerçekten çok istiyorum”

Lionel Messi'nin geçtiğimiz pazar gecesi gizlice Camp Nou'ya yaptığı ziyaret ve stadın yenileme çalışmaları sırasında paylaştığı sosyal medya mesajı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Messi paylaşımında, "Dün gece ruhumun çok özlediği bir yere geri döndüm. Sonsuz mutluluk yaşadığım, dünyanın en mutlu insanı olduğumu hissettiren bir yer. Umarım bir gün geri dönebilirim çünkü bunu bir oyuncu olarak yapamadım" ifadelerini kullandı.

Arjantinli efsane, SPORT'a verdiği röportajda Barcelona'ya geri dönme arzusunu anlattı:

"Barcelona'ya geri dönmeyi gerçekten çok istiyorum. Eşimle, çocuklarla sürekli oradan bahsediyoruz, hep özlüyoruz. Orada evimiz, hayatımız var. Yeni stad tamamlandığında tekrar gitmeyi çok istiyorum çünkü Paris'e gittiğimden beri Camp Nou'ya hiç dönmedim. Şimdi de Montjuic'e taşındılar."

Messi, 2020-21 sezonu sonunda Barcelona'nın ekonomik sorunları nedeniyle gözyaşları içinde kulüpten ayrılmak zorunda kalmıştı. Ardından iki sezon Paris Saint-Germain forması giyen yıldız futbolcu, 2023 yazında Inter Miami'ye transfer olmuştu.

Vedasını "eksik" olarak tanımlayan Messi, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıldığımda çok garip bir his kaldı içimde. Her şeyin nasıl geliştiğinden, son yıllarımı taraftarsız geçirdiğimden dolayı… Pandemi yüzünden o atmosferi yaşayamamak beni çok etkiledi. Tüm hayatımı orada geçirdikten sonra, hayal ettiğim gibi bir veda olmadı. Kariyerimi Avrupa'da, Barcelona'da bitirip sonra buraya gelmeyi planlamıştım. Ama şartlar farklı gelişti. Yine de taraftarların sevgisi her zaman kalbimde olacak. Çünkü yaşadıklarımız, paylaştıklarımız asla unutulmaz."

G.Saray'dan Bissouma'ya beklenmedik teklif
Fransızlardan olay iddia! "Osimhen'i almanın hayalini kuruyor"
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
CANLI ANLATIM | MSB açıkladı: C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Başkan Erdoğan açıkladı: "Şehitlerimiz var"
fotomac.com.tr ve aspor.com.tr'ye büyük onur!
Beşiktaş'tan Ter Stegen operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erik ten Hag Ajax’ı reddetti! Erik ten Hag Ajax’ı reddetti! 19:02
C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! 18:51
Mavericks’te şok gelişme! Mavericks’te şok gelişme! 18:41
Manisa FK'da ayrılık kararı! Manisa FK'da ayrılık kararı! 18:31
Atalanta’nın yeni hocası Palladino! Atalanta’nın yeni hocası Palladino! 17:18
Fransızlardan olay iddia! "Osimhen'i almanın hayalini kuruyor" Fransızlardan olay iddia! "Osimhen'i almanın hayalini kuruyor" 16:39
Daha Eski
U17 Milli Takımı'mız Bosna Hersek'i devirdi U17 Milli Takımı'mız Bosna Hersek'i devirdi 16:32
Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç dünya 6.'sı oldu Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç dünya 6.'sı oldu 16:16
Beşiktaş'tan Ter Stegen operasyonu! Beşiktaş'tan Ter Stegen operasyonu! 16:10
TBF'den anlamlı proje TBF'den anlamlı proje 15:50
Milli boksörlerden Riyad’da 6 madalya Milli boksörlerden Riyad’da 6 madalya 15:48
ABD'li atlete 45 ay ceza! ABD'li atlete 45 ay ceza! 15:45