Bahis skandalında 3. dalga geliyor! Sıra başkan ve teknik direktörlerde

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz haftalarda, futbolda temiz eller operasyonu kapsamında hakemleri PFDK'ya sevk etmişti. Futbolda bahis skandalında ikinci deprem ise futbolcularla yaşandı. Federasyon, içlerinde Süper Lig oyuncularınında yer aldığı 1024 futbolcuyu Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk etti. Gelinen noktada incelemelerin devam ettiği öğrenilirken soruşturma kapsamının genişlediği bildirildi. Sabah'ın haberine göre, bu kez sıranın teknik direktörler, kulüp başkanları ve menajerlerde olduğu kaydedildi. Bahis oynadığı tespit edilen isimlerin, hakemler ve futbolcularda olduğu gibi aynı şekilde TFF'nin sitesinden açıklanacak. Açıklanan isimlerin de 57. maddeden tedbirli olarak sevk edileceği ifade edildi.