Ziraat Türkiye Kupası
Bahis skandalında 3. dalga geliyor! Sıra başkan ve teknik direktörlerde

Bahis skandalında 3. dalga geliyor! Sıra başkan ve teknik direktörlerde

Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, bahis operasyonunun 2. dalgasında aralarında Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu'nun da bulunduğu 1024 futbolcunun profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıklarının tespit edildiğini açıkladı. 1024 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilirken, 3. dalgada bahis oynayan başkan, teknik direktörler ve menajerlerin de açıklanacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 10:14 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 10:15
Bahis skandalında 3. dalga geliyor! Sıra başkan ve teknik direktörlerde

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz haftalarda, futbolda temiz eller operasyonu kapsamında hakemleri PFDK'ya sevk etmişti.

Bahis skandalında 3. dalga geliyor! Sıra başkan ve teknik direktörlerde

Futbolda bahis skandalında ikinci deprem ise futbolcularla yaşandı. Federasyon, içlerinde Süper Lig oyuncularınında yer aldığı 1024 futbolcuyu Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Bahis skandalında 3. dalga geliyor! Sıra başkan ve teknik direktörlerde

Gelinen noktada incelemelerin devam ettiği öğrenilirken soruşturma kapsamının genişlediği bildirildi.

Bahis skandalında 3. dalga geliyor! Sıra başkan ve teknik direktörlerde

Sabah'ın haberine göre, bu kez sıranın teknik direktörler, kulüp başkanları ve menajerlerde olduğu kaydedildi.

Bahis skandalında 3. dalga geliyor! Sıra başkan ve teknik direktörlerde

Bahis oynadığı tespit edilen isimlerin, hakemler ve futbolcularda olduğu gibi aynı şekilde TFF'nin sitesinden açıklanacak.

Bahis skandalında 3. dalga geliyor! Sıra başkan ve teknik direktörlerde

Açıklanan isimlerin de 57. maddeden tedbirli olarak sevk edileceği ifade edildi.

