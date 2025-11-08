Rafa Silva neden yok? Antalyaspor-Beşiktaş maçında Rafa Silva neden oynamıyor?

Antalyaspor – Beşiktaş maçı öncesi Beşiktaş kadrosu belli oldu. Kadroda dikkat çeken eksik ise Rafa Silva oldu. Taraftarlar ve spor medyası, "Rafa Silva neden yok?" sorusuna yanıt arıyor. Teknik direktör ve kulüp kaynakları, yıldız oyuncunun hafif sakatlık ve rotasyon nedeniyle bu maçta görev almayacağını açıkladı. Peki, Antalyaspor-Beşiktaş maçında Rafa Silva 11'de neden yok? Rafa Silva oynamayacak mı? İşte detaylar!

RAFA SILVA NEDEN YOK?

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu. Siyah-beyazlı kafilede yıldız futbolcu Rafa Silva yer almadı.

Portekizli oyuncu sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Ayrıca cezalı durumdaki Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu da Antalyaspor deplasmanına götürülmedi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş kafilesinde şu isimler bulunuyor: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tiknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Mustafa E. Hekimoğlu.