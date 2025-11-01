PFDK ceza yağdırdı

PFDK, Süper Lig’de taraftarlarının saha olaylarına karışması nedeniyle 7 kulübe ağır cezalar verdi. Yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Konyaspor ve Kasımpaşa kulüpleri, 220 bin TL para cezası ile birlikte kısmi tribün kapama cezasına çarptırıldı.
PFDK, Süper Lig'de taraftarlarının saha olaylarına karışması nedeniyle 7 kulübe ağır cezalar verdi. Yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Konyaspor ve Kasımpaşa kulüpleri, 220 bin TL para cezası ile birlikte kısmi tribün kapama cezasına çarptırıldı.