CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Mbappe "Avrupa Altın Ayakkabı" ödülünü aldı

Mbappe "Avrupa Altın Ayakkabı" ödülünü aldı

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'ye, geçtiğimiz sezon İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) attığı 31 golle kazandığı "Avrupa Altın Ayakkabı" ödülü, düzenlenen törenle takdim edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 16:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mbappe "Avrupa Altın Ayakkabı" ödülünü aldı

European Sports Media (ESM) tarafından verilen ödül için Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen törene, Mbappe'nin dışında Fransız futbolcunun ailesi, aralarında Arda Güler'in de olduğu bazı Real Madridli futbolcular, yöneticiler ve basın mensupları da katıldı.

Mbappe, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Benim için önemli bir ödül, ilk kez kazandım ve anlamı büyük. Her zaman bana yardım ettiği için kulübüme ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Buraya gelmek çocukluğumun rüyasıydı ve bunu başardım. Büyük bir gün." dedi.

Bu sezon sonunda da bu ödülü almayı umut ettiğini kaydeden Mbappe, "Ama en önemlisi takımın başarısı. Umarım takım olarak böyle devam ederiz ve şampiyonluklar kazanırız. Takım, taraftar, kulüp olmadan bu ödüller kazanılmaz." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de, "Kylian dünyanın en iyi futbolcularından biri. Rüyasını gerçekleştirerek geldiği Real Madrid'de ilk sezonunda bu ödülü kazandı. Sevgili Kylian, bu ödül futbola olan bağlılığının bir göstergesi. Kulübümüzün değerlerini mükemmel bir şekilde temsil eden senin gibi bir oyuncuya sahip olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Fransız oyuncu, Avrupa'nın en büyük ilk beş liginden biri olan La Liga'da gösterdiği performansla Altın Ayakkabı sıralamasında 62 puan toplayarak, İsveçli Viktor Gyökeres'i ( Sporting Lizbon ile Portekiz Liginde 39 gol, 58,5 puan) ve Muhammed Salah'ı (Liverpool ile İngiltere Liginde 29 gol, 58 puan) geride bıraktı.

Real Madrid'deki ilk sezonunda 34 maçta 31 gol atan Mbappe 2024-2025 sezonunda La Liga'nın en golcü oyuncusu olmuştu.

Mbappe'nin en yakın rakibi Barcelona forması giyen Robert Lewandowski ise 27 golde kalmıştı.

Kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görülen 26 yaşındaki Mbappe, 2010-2011 sezonunda Cristiano Ronaldo'dan bu yana ilk sezonunda Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazanan ilk Real Madridli futbolcu oldu.

Kroos’tan Arda Güler'e büyük övgü!
PFDK’dan bahis skandalı kararı!
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
Başkan Erdoğan'dan İsrail'i aklayan Batı'ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
Fırtına'nın derbi kafilesi açıklandı!
F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kroos’tan Arda Güler'e büyük övgü! Kroos’tan Arda Güler'e büyük övgü! 15:49
Kartal'ın derbi mesaisi sürüyor! Kartal'ın derbi mesaisi sürüyor! 15:48
Fırtına'nın derbi kafilesi açıklandı! Fırtına'nın derbi kafilesi açıklandı! 15:42
PFDK’dan bahis skandalı kararı! PFDK’dan bahis skandalı kararı! 15:00
Ankara ve İstanbul Avrupa kupası finallerine aday oldu Ankara ve İstanbul Avrupa kupası finallerine aday oldu 14:56
Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i 11:14
Daha Eski
Al Hilal - Al Shabab maçı detayları! Al Hilal - Al Shabab maçı detayları! 11:39
Bursaspor'a seyircisiz oynama cezası verildi! Bursaspor'a seyircisiz oynama cezası verildi! 11:50
PFDK 7 Süper Lig ekibine ceza verdi! PFDK 7 Süper Lig ekibine ceza verdi! 12:28
Furkan Korkmaz TOFAŞ’ta! Furkan Korkmaz TOFAŞ’ta! 12:49
F.Bahçe derbi mesaisini sürdürdü F.Bahçe derbi mesaisini sürdürdü 13:32
Hakan Inter’de formunun zirvesine çıktı! Hakan Inter’de formunun zirvesine çıktı! 13:33