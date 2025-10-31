CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Ankara ve İstanbul Avrupa kupası finallerine ev sahipliği için aday oldu

Ankara ve İstanbul Avrupa kupası finallerine ev sahipliği için aday oldu

Son dakika haberi: UEFA, 2028 ve 2029 UEFA kulüp müsabakaları finallerine ev sahipliği yapmakla ilgilenen ülkeleri açıkladı. Ankara ve İstanbul finaller için aday oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 14:57 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 15:02
Ankara ve İstanbul Avrupa kupası finallerine ev sahipliği için aday oldu

UEFA, 2028 ve 2029 UEFA kulüp müsabakaları finallerine ev sahipliği yapmakla ilgilenen ülkeleri açıkladı

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ

2029

Fransa : Lyon-Decines, Parc Olympique Lyonnais veya Paris Parc des Princes (Yalnızca bir ev sahibi şehir ve mekan onaylanacak)

İtalya : Torino, Juventus Stadyumu

Romanya : Bükreş, Ulusal Arena

Türkiye : Ankara, Ankara 19 Mayıs Stadı

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali

2028

Fransa : Lyon-Decines, Parc Olympique Lyonnais

İspanya : Bilbao, San Mames Stadyumu

İsviçre : Basel, St. Jakob Parkı

Türkiye : İstanbul, Ali Sami Yen Stadı

