Ankara ve İstanbul Avrupa kupası finallerine ev sahipliği için aday oldu

UEFA, 2028 ve 2029 UEFA kulüp müsabakaları finallerine ev sahipliği yapmakla ilgilenen ülkeleri açıkladı
UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ
2029
Fransa : Lyon-Decines, Parc Olympique Lyonnais veya Paris Parc des Princes (Yalnızca bir ev sahibi şehir ve mekan onaylanacak)
İtalya : Torino, Juventus Stadyumu
Romanya : Bükreş, Ulusal Arena
Türkiye : Ankara, Ankara 19 Mayıs Stadı
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali
2028
Fransa : Lyon-Decines, Parc Olympique Lyonnais
İspanya : Bilbao, San Mames Stadyumu
İsviçre : Basel, St. Jakob Parkı
Türkiye : İstanbul, Ali Sami Yen Stadı