CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Hilal - Al Shabab CANLI İZLE | Al Hilal Riyadh - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Hilal - Al Shabab CANLI İZLE | Al Hilal Riyadh - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'ne yaptığı muhteşem başlangıçla klasmanda 3. sıraya yerleşen Al Hilal, 7. hafta maçında Al Shabab'ı konuk edecek. Sezona yenilgisiz başlangıcını sürdürmek isteyen ev sahibi takım, bu maçtan da 3 puan alarak 14 puanla bulunduğu 3. sıradan 2'ye yükselmeyi hedefliyor. Al Shabab ise 6 puanla 13. sıradan rakibine karşı sürpriz arayacak. Peki Al Hilal Riyadh - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 11:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Hilal - Al Shabab CANLI İZLE | Al Hilal Riyadh - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Hilal - Al Shabab maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al Hilal, Pro Lig'in 7. haftasında Al Shabab'ı konuk edecek. 6 puan ve -3 averajla 13. sırada yer alan konuk ekip, 3. sıradaki 14 puanlı Al Hilal karşısında sürpriz arayacak. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Al Hilal - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Hilal - Al Shabab MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Hilal - Al Shabab maçı 31 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.50'de başlayacak.

Al Hilal - Al Shabab MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Hilal - Al Shabab maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Hilal - Al Shabab MAÇI MUTHEMEL 11'LER

Al Hilal: Bono; Hernandez, Tambakti, Koulibaly, Al-Yami; Al-Dawsari, Neves, Milinkovic-Savic; Nunez, Leonardo, Malcom

Al Shabab: Grohe; Yaslam, Hoedt, Al Shwirekh, Al-Rajeh; Adly, Sierro, Hernandez, Matuq; Carrasco, Brownhill

AL HİLAL - AL SHABAB MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i
REKLAM - D&R
DİĞER
Beşiktaş'ta korkutan tablo ortaya çıktı! Denetim Kurulu raporunda şok rakamlar...
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı! "Siyasi rüşvet" iddiası yeniden gündeme geldi
Sevilla’nın gözü Asensio’da!
F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i 11:14
Al Akhdoud - Al Najma maçı detayları! Al Akhdoud - Al Najma maçı detayları! 11:05
F.Bahçe'nin yıldızına talip var! Devre arasında ayrılabilir F.Bahçe'nin yıldızına talip var! Devre arasında ayrılabilir 10:42
Augsburg - Borussia Dortmund maçı detayları! Augsburg - Borussia Dortmund maçı detayları! 10:32
Sönmez 2. turda veda etti Sönmez 2. turda veda etti 10:13
G.Saray'dan Osimhen için dudak uçuklatan talep! G.Saray'dan Osimhen için dudak uçuklatan talep! 08:46
Daha Eski
Spurs’ten tarihi başlangıç! Spurs’ten tarihi başlangıç! 08:56
Başakşehir - Kocaelispor maçı canlı yayın bilgisi! Başakşehir - Kocaelispor maçı canlı yayın bilgisi! 09:05
Derbi öncesi yönetimden dev hamle Derbi öncesi yönetimden dev hamle 09:34
F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip! F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip! 09:40
Sevilla’nın gözü Asensio’da! Sevilla’nın gözü Asensio’da! 09:42
Hatayspor - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? Hatayspor - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? 09:47