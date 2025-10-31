Al Hilal - Al Shabab CANLI İZLE | Al Hilal Riyadh - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Al Hilal, Pro Lig'in 7. haftasında Al Shabab'ı konuk edecek. 6 puan ve -3 averajla 13. sırada yer alan konuk ekip, 3. sıradaki 14 puanlı Al Hilal karşısında sürpriz arayacak. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Al Hilal - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Hilal - Al Shabab MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Hilal - Al Shabab maçı 31 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.50'de başlayacak.

Al Hilal - Al Shabab MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Hilal - Al Shabab maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Hilal - Al Shabab MAÇI MUTHEMEL 11'LER

Al Hilal: Bono; Hernandez, Tambakti, Koulibaly, Al-Yami; Al-Dawsari, Neves, Milinkovic-Savic; Nunez, Leonardo, Malcom

Al Shabab: Grohe; Yaslam, Hoedt, Al Shwirekh, Al-Rajeh; Adly, Sierro, Hernandez, Matuq; Carrasco, Brownhill

