Ziraat Türkiye Kupası
Al Akhdoud - Al Najma maçı detayları | Al Akhdoud - Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Akhdoud - Al Najma maçı detayları | Al Akhdoud - Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. 7. hafta maçında Al Akhdoud, evinde Al Najma'yı konuk edecek. Ligde 1 beraberlik ve 2 galibiyete sahip ev sahibi, -8 averajla sondan bir önceki sırada yer alıyor. Konuk ekip ise bu sezon puan toplayamamış olup -10 averajla son sırada. Küme düşme hattında dengeleri değiştirebilecek karşılaşmanın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Al Akhdoud - Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 11:05
Al Akhdoud - Al Najma maçı detayları | Al Akhdoud - Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Akhdoud - Al Najma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al Akhdoud Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında Al Najma'yı konuk ediyor. Ligde 1 puana sahip ev sahibi takım kümeden kurtulmanın yollarını ararken Al Najma ise puansız ve -10 averajla son sırada olan yerini yükseltme peşinde. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Al Akhdoud - Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Akhdoud - Al Najma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Akhdoud - Al Najma maçı 31 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.40'ta başlayacak.

Al Akhdoud - Al Najma MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Akhdoud - Al Najma maçı nın canlı yayıncısı bulunmuyor.

