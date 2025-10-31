Al Akhdoud - Al Najma maçı detayları | Al Akhdoud - Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Akhdoud - Al Najma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al Akhdoud Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında Al Najma'yı konuk ediyor. Ligde 1 puana sahip ev sahibi takım kümeden kurtulmanın yollarını ararken Al Najma ise puansız ve -10 averajla son sırada olan yerini yükseltme peşinde. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Al Akhdoud - Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Akhdoud - Al Najma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Akhdoud - Al Najma maçı 31 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.40'ta başlayacak.

Al Akhdoud - Al Najma MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Akhdoud - Al Najma maçı nın canlı yayıncısı bulunmuyor.