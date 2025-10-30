CANLI SKOR ANA SAYFA
Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu! İşte ilk açıklamaları

Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu! İşte ilk açıklamaları

Son dakika haberi: TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gitti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 10:48 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 11:19
Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu! İşte ilk açıklamaları

TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gitti.

Zorbay Küçük'ün açıklamaları;

"TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin bahis sitelerini üyeliği olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması sözkonusu değildir."

NE OLMUŞTU

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığına dair yaptığı açıklamaların ardından soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu'nun söylemlerini ihbar kabul edip çalışmalara başlandığını duyurmuştu.

Başsavcılık bahis skandalına ilişkin son 5 yıllık MASAK raporları, HTS kayıtları, ulasılabilen yurtiçi ve yurtdısı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanları temin edilmeye başlandığını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin kuruluna sevk etti. Listede Süper Lig ve 1. Lig maçlarını yöneten 7 üst klasman hakemi yer aldı.

Bu isimlerin yanı sıra, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi, 94 de klasman yardımcı hakemi PFDK'ya sevk edildi.

