Karaköprü Belediye Spor-Rizespor maçı canlı izle | Karaköprü Belediye Spor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Karaköprü Belediye Spor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa'da oynanacak maçta hata yapmak istemeyen Karadeniz temsilcisi, bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Turnuvada etkili bir performans göstermeyi amaçlayan İlhan Palut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'na damga vurmak istiyor. Karaköprü Belediye Spor ekibi ise güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Karaköprü Belediye Spor-Rizespor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Karaköprü Belediye Spor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 08:57
Karaköprü Belediye Spor-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı Şanlıurfa'da devam ediyor. Karaköprü Belediye Spor, güçlü rakibi Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Süper Lig temsilcisi ise kritik maçta hiçbir riske girmeden tur biletini cebine koymak istiyor. İlhan Palut yönetiminde kupada iddialı bir yolculuğa çıkmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, sahada etkili bir performans sergileyerek adını bir üst tura yazdırmanın planlarını yapıyor. Öte yandan Karaköprü Belediye Spor, kendi taraftarı önünde sahaya çıkmanın avantajıyla büyük bir sürprize imza atma peşinde. Peki, Karaköprü Belediye Spor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Karaköprü Belediye Spor-Çaykur Rizespor maçı 30 Ekim Perşembe günü saat 13.00'te başlayacak.

KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR-RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Faruk Çelik Stadyumu'nda oynanacak Karaköprü Belediye Spor-Çaykur Rizespor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR-RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR-RİZESPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Karaköprü Belediye Spor-Çaykur Rizespor maçı hakemi Turgut Doman oldu. Doman'ın yardımcılıklarını Mert Bulut ve Harun Reşit Güngör yapacak. Maçın 4. hakemliğini ise Erdal Yılmaz üstlenecek.

