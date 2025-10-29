Wolverhampton-Chelsea maçı CANLI izle! EFL Kupası Wolverhampton-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Lig Kupası'nda (EFL Cup) büyük heyecan! Wolverhampton Wanderers – Chelsea maçı canlı izle aramaları hız kazanırken, futbolseverler bu dev mücadelenin detaylarını merak ediyor. Premier Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Chelsea, EFL Kupası'nda moral bulmak istiyor. Pochettino'nun ekibi, genç yıldızlarının performansıyla hem kupada ilerlemeyi hem de ligdeki baskıyı azaltmayı hedefliyor. Peki, Wolverhampton-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? EFL Kupası dördüncü tur heyecanı!

WOLVERHAMPTON - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolverhampton - Chelsea maçı, İngiltere Lig Kupası kapsamında 29 Ekim 2025 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 22:45 (TSİ) başlayacak.

WOLVERHAMPTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Chelsea karşılaşması EXXEN'de canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

EFL Kupası dördüncü tur heyecanı sürerken, Premier Lig ekipleri Wolverhampton Wanderers ve Chelsea, Çarşamba akşamı Molineux Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İki takım da farklı hedeflerle sahaya çıkarken, gözler bu dev mücadelenin sonucunda olacak.

🐺 Wolves galibiyet hasretini EFL Kupası'nda bitirmek istiyor

Bu sezon Premier Lig'de büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Wolverhampton, 2025-26 sezonunun ilk dokuz maçında yalnızca iki puan toplayabildi. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Vitor Pereira yönetimindeki ekip, Burnley karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından moral arıyor.

Buna karşın EFL Kupası, Wolves için adeta nefes alma alanı oldu. Turuncu-siyahlılar, turnuvada bugüne kadar West Ham United ve Everton gibi güçlü rakipleri eleyerek dördüncü tura yükseldi.

Kulüp, tarihinde bu kupayı 1974 ve 1980 yıllarında iki kez kazanarak önemli başarılar elde etmişti.

Son dönemde Chelsea'ye karşı oynadıkları son beş maçın üçünden galip ayrılan Wolves, bu karşılaşmalarda rakibine zorluk çıkarmayı başardı. Ancak son iki maçta Londra ekibine üstünlük kuramadılar. Özellikle Ağustos 2024'te Molineux'de oynanan maçta alınan 6-2'lik yenilgi, ev sahibinin unutmak isteyeceği bir karşılaşma olarak hafızalarda yer aldı.

🔵 Chelsea, Sunderland mağlubiyetinin ardından çıkış peşinde

Konuk ekip Chelsea, geçtiğimiz hafta Premier Lig'de Sunderland'e 2-1 mağlup olarak moral bozan bir sonuç aldı. Ancak Enzo Maresca'nın öğrencileri, genel olarak sezona iyi bir başlangıç yapmış durumda. Maviler, Premier Lig'de dokuzuncu sırada yer alıyor ve şu ana kadar oynadıkları dokuz maçta 14 puan toplamayı başardılar.

Chelsea, Sunderland karşılaşmasından önce tüm kulvarlarda dört maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Şimdi gözler, EFL Kupası'nda moral bulacakları bu mücadelede.

Başkent ekibi, bu sezon turnuvada ilk maçını Lincoln City'yi 2-1 yenerek geçmişti. Chelsea, tarihinde EFL Kupası'nı beş kez kazandı; son zaferini ise 2014-15 sezonunda, finalde Tottenham Hotspur'u 2-0 mağlup ederek elde etti.

⚔️ İstatistikler ve geçmiş karşılaşmalar

Chelsea, iki takım arasında oynanan son karşılaşmalarda üstünlük kurdu.

Ocak 2025'te Stamford Bridge'de oynanan maçta Chelsea 3-1 kazandı.

Eylül 2012'deki Lig Kupası eşleşmesinde Maviler rakibini 6-0 yenmişti.

Buna rağmen Wolves, kupada sürpriz yapma potansiyeli yüksek bir takım olarak görülüyor. Taraftar desteğini arkasına alacak olan Vitor Pereira'nın ekibi, Premier Lig'deki kötü gidişata son verip moral bulmak istiyor.

Chelsea cephesinde ise rotasyonlu bir kadro bekleniyor. Hafta sonu oynanacak Tottenham deplasmanı öncesinde Enzo Maresca'nın bazı yıldızlarını dinlendirmesi, genç oyunculara şans vermesi olası.

