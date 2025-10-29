CANLI SKOR ANA SAYFA
Silifke Belediye Spor-Amed SK CANLI | Silifke Belediye Spor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Silifke Belediye Spor-Amed SK CANLI | Silifke Belediye Spor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Silifke Belediye Spor ile Amed SK karşı karşıya gelecek. Sinan Kaloğlu yönetiminde 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Diyarbakır temsilcisi, Türkiye Kupası'nda da tur biletini almayı amaçlıyor. Mersin'de oynanacak maçta iç saha avantajını kullanmak isteyen Silifke ekibi ise taraftarı önünde sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Silifke Belediye Spor-Amed SK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Silifke Belediye Spor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 10:54
Silifke Belediye Spor-Amed SK CANLI | Silifke Belediye Spor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Silifke Belediye Spor-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi Mersin'de sahne alıyor. Silifke Belediye Spor, taraftarının desteğini arkasına alarak Amed SK'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip, sahadaki avantajını kullanarak sürpriz bir galibiyet elde etmeyi ve turu geçmeyi hedefliyor. Sinan Kaloğlu yönetiminde, 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi planlayan Diyarbakır temsilcisi Amed SK ise Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek ve bir üst tura çıkmak için sahada etkili bir performans sergilemeyi amaçlıyor. Peki, Silifke Belediye Spor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

SİLİFKE BELEDİYE SPOR-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanacak Silifke Belediye Spor-Amed SK maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

