Silifke Belediye Spor-Amed SK CANLI | Silifke Belediye Spor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi Mersin'de sahne alıyor. Silifke Belediye Spor, taraftarının desteğini arkasına alarak Amed SK'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip, sahadaki avantajını kullanarak sürpriz bir galibiyet elde etmeyi ve turu geçmeyi hedefliyor. Sinan Kaloğlu yönetiminde, 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi planlayan Diyarbakır temsilcisi Amed SK ise Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek ve bir üst tura çıkmak için sahada etkili bir performans sergilemeyi amaçlıyor. Peki, Silifke Belediye Spor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

SİLİFKE BELEDİYE SPOR-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanacak Silifke Belediye Spor-Amed SK maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.