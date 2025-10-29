CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Orduspor 1967 ile Merkür Jet Erbaaspor karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta tur biletini almayı hedefleyen Ordu ekibi, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Tokat temsilcisi ise organizasyona devam etmenin yollarını arayacak. Peki, Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 11:30
Orduspor 1967-Erbaaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi, Karadeniz'in iki temsilcisini Ordu'da karşı karşıya getirecek. Taraftarıyla bütünleşen Orduspor 1967, sahasında oynayacağı bu önemli maçta tur biletini kapmak istiyor. Konuk ekip Merkür Jet Erbaaspor ise Tokat'ı gururla temsil ederek, zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Peki, Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşmanın yayın bilgileri ve tüm detaylar haberimizde...

ORDUSPOR 1967-ERBAASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanacak Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 15.30'da başlayacak. Berkay Ağış'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

