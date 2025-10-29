Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Orduspor 1967-Erbaaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi, Karadeniz'in iki temsilcisini Ordu'da karşı karşıya getirecek. Taraftarıyla bütünleşen Orduspor 1967, sahasında oynayacağı bu önemli maçta tur biletini kapmak istiyor. Konuk ekip Merkür Jet Erbaaspor ise Tokat'ı gururla temsil ederek, zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Peki, Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşmanın yayın bilgileri ve tüm detaylar haberimizde...

ORDUSPOR 1967-ERBAASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanacak Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 15.30'da başlayacak. Berkay Ağış'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.