CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! Ara transferde...

Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! Ara transferde...

Kariyerini Roma'da sürdüren milli futbolcumuz Zeki Çelik hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Çelik'in İspanyol devine önerildiği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 10:21 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 10:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! Ara transferde...

Real Madrid, takım kaptanı Dani Carvajal'in sağ dizinden ameliyat olduğunu resmi sosyal medya hesabından açıklamıştı. Carvajal'in bir süre formasından uzak kalacağı öğrenilirken İtalya'dan çeşitli aracıların 33 yaşındaki futbolcunun yokluğunda sağ bek pozisyonu ile ilgili Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve Genel Müdürü Jose Angel Sanchez'in fikirlerini öğrenmek için Bernabeu'yu aradığı belirtildi. Hatta son saatlerde, kariyerini Roma'da sürdüren milli futbolcumuz Zeki Çelik'in de Real Madrid'e önerildiği iddia edildi.

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre, Roma ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan Zeki Çelik'in, ocak ayında yaklaşık 5 milyon euroluk bir teklif gelmesi durumunda İtalyan ekibinden ayrılabileceği öne sürüldü.

Haberde son olarak Real Madrid'in şu anda herhangi bir transfer düşünmediği ve Carvajal'in yıl sonundan önce sahalara dönmesini umduğu aktarıldı.

İŞTE O HABER

Kuruluş Orhan-REKLAM
G.Saray'a Singo müjdesi!
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Enkazda 5 kişilik aile var
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip!
Danimarka'nın genç yeteneği G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko deplasmanda Real Madrid karşısında! F.Bahçe Beko deplasmanda Real Madrid karşısında! 10:14
Adem Bona'lı 76ers durdurulamıyor! Adem Bona'lı 76ers durdurulamıyor! 10:12
Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı ne zaman? Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı ne zaman? 09:39
Anadolu Efes Fransa'da kazandı! Anadolu Efes Fransa'da kazandı! 01:07
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:08
Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? 07:48
Daha Eski
Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman? Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman? 08:58
Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 09:10
Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı detayları! Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı detayları! 09:15
10. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 10. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:36
Saran: Sadece hakemlerle kalmayacak! Saran: Sadece hakemlerle kalmayacak! 00:36
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 00:36