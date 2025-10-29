CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Karacabey Belediye Spor-Malatya Yeşilyurt SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karacabey Belediye Spor-Malatya Yeşilyurt SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Karacabey Belediye Spor, sahasında Malatya Yeşilyurt SK'yı konuk edecek. Bursa'da oynanacak karşılaşmada turu geçmeyi hedefleyen ev sahibi ekip, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Malatya temsilcisi ise evine tur biletiyle dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Karacabey Belediye Spor-Malatya Yeşilyurt SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 10:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Karacabey Belediye Spor-Malatya Yeşilyurt SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karacabey Belediye Spor-Malatya Yeşilyurt SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda heyecan Bursa'da devam ediyor. Karacabey Belediye Spor, sahasında Malatya Yeşilyurt SK'yı ağırlayacak. Ev sahibi ekip, iç sahadaki avantajını kullanarak turu geçmeyi ve bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Zorlu deplasmanda sahaya çıkacak Malatya temsilcisi ise hatasız bir oyun sergileyip evine tur biletiyle dönmeyi planlıyor. Peki, Karacabey Belediye Spor-Malatya Yeşilyurt SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

KARACABEY BELEDİYE SPOR-MALATYA YEŞİLYURT SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Karacabey Belediye Spor-Malatya Yeşilyurt SK maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak. Karacabey Mustafa Fehmi Gerçekler Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Karacabey Belediye Spor-Malatya Yeşilyurt SK maçında Yalçın Taşkınfurat düdük çalacak.

ASpor CANLI YAYIN

Real Betis'ten Amrabat atağı!
Kuruluş Orhan-REKLAM
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Enkazda 5 kişilik aile var
Milli yıldız Real Madrid'e önerildi!
G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! 10:20
F.Bahçe Beko deplasmanda Real Madrid karşısında! F.Bahçe Beko deplasmanda Real Madrid karşısında! 10:14
Adem Bona'lı 76ers durdurulamıyor! Adem Bona'lı 76ers durdurulamıyor! 10:12
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:08
Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? 07:48
Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman? Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman? 08:58
Daha Eski
Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 09:10
Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı detayları! Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı detayları! 09:15
Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı ne zaman? Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı ne zaman? 09:39
Saran: Sadece hakemlerle kalmayacak! Saran: Sadece hakemlerle kalmayacak! 00:36
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 00:36
Potanın Perileri'nde Andrea Mazzon dönemi Potanın Perileri'nde Andrea Mazzon dönemi 00:40