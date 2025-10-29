Karacabey Belediye Spor-Malatya Yeşilyurt SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda heyecan Bursa'da devam ediyor. Karacabey Belediye Spor, sahasında Malatya Yeşilyurt SK'yı ağırlayacak. Ev sahibi ekip, iç sahadaki avantajını kullanarak turu geçmeyi ve bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Zorlu deplasmanda sahaya çıkacak Malatya temsilcisi ise hatasız bir oyun sergileyip evine tur biletiyle dönmeyi planlıyor. Peki, Karacabey Belediye Spor-Malatya Yeşilyurt SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

KARACABEY BELEDİYE SPOR-MALATYA YEŞİLYURT SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Karacabey Belediye Spor-Malatya Yeşilyurt SK maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak. Karacabey Mustafa Fehmi Gerçekler Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Karacabey Belediye Spor-Malatya Yeşilyurt SK maçında Yalçın Taşkınfurat düdük çalacak.