ISBAŞ Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda heyecan, Isparta'da oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. ISBAŞ Isparta 32 Spor, taraftarı önünde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u ağırlayacak. Kupada bir üst tura yükselme hedefiyle sahaya çıkacak iki ekip de hata yapmadan tur biletini kapmak istiyor. Ev sahibi Isparta 32 Spor, iç sahadaki güçlü atmosferi arkasına alarak rakibini geçmenin hesaplarını yaparken; İstanbul temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ise zorlu deplasmanda alacağı galibiyetle yoluna emin adımlarla devam etmeyi planlıyor. Peki, Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ISPARTA 32 SPOR-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak ISBAŞ Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de başlayacak. Isparta Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ISPARTA 32 SPOR-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, ISBAŞ Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı hakemi Levent Gümüşdere oldu. Gümüşdere'nin yardımcılıklarını Erdoğan Çak ve Mehmet Şenkaya yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mazlum Doğan Bodur üstlenecek.