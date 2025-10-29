CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol ISBAŞ Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ISBAŞ Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda ISBAŞ Isparta 32 Spor ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor karşı karşıya gelecek. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanıp kazanmayı hedefleyen Isparta ekibi, taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. İstanbul temsilcisi ise zorlu deplasmanda galibiyet alarak yoluna devam etmek istiyor. Futbolseverler, "Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 08:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ISBAŞ Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda heyecan, Isparta'da oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. ISBAŞ Isparta 32 Spor, taraftarı önünde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u ağırlayacak. Kupada bir üst tura yükselme hedefiyle sahaya çıkacak iki ekip de hata yapmadan tur biletini kapmak istiyor. Ev sahibi Isparta 32 Spor, iç sahadaki güçlü atmosferi arkasına alarak rakibini geçmenin hesaplarını yaparken; İstanbul temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ise zorlu deplasmanda alacağı galibiyetle yoluna emin adımlarla devam etmeyi planlıyor. Peki, Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ISPARTA 32 SPOR-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak ISBAŞ Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de başlayacak. Isparta Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ISPARTA 32 SPOR-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, ISBAŞ Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı hakemi Levent Gümüşdere oldu. Gümüşdere'nin yardımcılıklarını Erdoğan Çak ve Mehmet Şenkaya yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mazlum Doğan Bodur üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan-REKLAM
F.Bahçelilere Sörloth müjdesi!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
CANLI ANLATIM | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Ekipler olay yerinde
Icardi'nin menajerinden G.Saray'a flaş mesaj!
G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? 07:48
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:08
Anadolu Efes Fransa'da kazandı! Anadolu Efes Fransa'da kazandı! 01:07
Anadolu Efes'te Papagiannis ameliyat edildi Anadolu Efes'te Papagiannis ameliyat edildi 00:40
Sivasspor yeni teknik direktörünü açıkladı! Sivasspor yeni teknik direktörünü açıkladı! 00:40
Osimhen'dan olay paylaşım! Osimhen'dan olay paylaşım! 00:40
Daha Eski
"Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı" "Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı" 00:40
Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri! Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri! 00:40
Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..." Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..." 00:40
Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da... Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da... 00:36
F.Bahçelilere Sörloth müjdesi! F.Bahçelilere Sörloth müjdesi! 00:36
Icardi'nin menajerinden G.Saray'a flaş mesaj! Icardi'nin menajerinden G.Saray'a flaş mesaj! 00:36