Erciyes 38 FSK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda futbol heyecanı Kayseri'de devam ediyor. Erciyes 38 FSK, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Kupada bir üst tura yükselmek isteyen iki takım da sahada hata yapmak istemiyor. Ev sahibi Erciyes 38 FSK, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galip ayrılmayı ve iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Öte yandan Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'de bu sezon 11 maçta sadece 2 galibiyet alabildiği için Türkiye Kupası'nda çıkış arayışında. Peki, Erciyes 38 FSK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ERCİYES 38 FSK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Erciyes 38 FSK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ERCİYES 38 FSK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HAKEMİ

TFF, Erciyes 38 FSK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı hakeminin Süleyman Bahadır olduğunu açıkladı. Bahadır'ın yardımcılıklarını İbrahim Ethem Potuk ve Kurtuluş Aslan yapacak. Maçın 4. hakemliğini ise Sercan Karaca üstlenecek.