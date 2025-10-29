CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Büyük temizlik

Büyük temizlik

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarıyla start verilen bahis operasyonu büyüyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Büyük temizlik

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarıyla start verilen bahis operasyonu büyüyor. Öncelikle aktif olarak bahis oynayan 152 hakemle alakalı soruşturmalar derinleştiriliyor.

Kısa süre içinde TFF tarafından bir açıklama yapılacağı ve disiplin kuruluna sevk edilen hakemlerin isimlerinin ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Ayrıca 3 bin 700 kişinin inceleme altına alındığı, hakemlerin ardından futbolcular, teknik adamlar ve yöneticilerle alakalı da soruşturma yürütüldüğü iddia edildi.

KAPSAMLI İNCELENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu iddialar çerçevesinde sadece yurt içi değil, yurt dışındaki bahis siteleriyle alakalı abonelik kayıtları, bu siteler üzerinden bahis oynanma durumlarına dair veriler ve tanık beyanları temin edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Takımlar, futbolcular, hakemler ve üst kuruluşlar bir bütünün parçası olup, tüm unsurlar hakkında kapsamlı bir inceleme yapılmaktadır" denildi.

42 HAKEM, BİN BAHİS

BAHİSÇİ 7 hakem ve 15 yardımcısının Süper Lig ve 1. Lig'de maç yönettiği ortaya çıktı. 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde maçta bahis oynadığı anlaşıldı. Bir hakemin tek başına 18 binden fazla bahis oynadığı tespit edildi. Öte yandan derinleşen soruşturma sadece hakemlerle sınırlı kalmayacak. Tüm futbol gözaltına alındı.

ANKARASPOR-NAZİLLİ

Türk futbolunda bahis iddiaları TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2023-24'ün 37. haftasında oynanan ve 0-0 biten Sincan Bld Ankaraspor- Nazilli Bld maçıyla gündeme gelmişti. Söz konusu maç şut çekilmeden tamamlanmış ve karşılaşmanın golsüz sona ermesiyle Nazilli Belediyespor ligde kalmayı garantilemişti.

ÜLKE FUTBOLU ARINDIRILSIN

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamasına ilişkin, kulüp olarak sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. Durul, "Keşke dışarıya karşı saygınlığımızı zedeleyecek bir şeyler olmasaydı. Haklarımızı yargı yoluyla arayacağız. Süreç çok sıcak, mutlaka tutuklamalar ve gözaltılar olacaktır. Ülke futbolu temiz yarınlara çıksın. Kocaelispor olarak almamız gereken her aksiyonu alacağız" ifadelerini kullandı.

