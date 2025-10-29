Bursa Yıldırım SK-Alanyaspor CANLI | Bursa Yıldırım SK-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursa Yıldırım SK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Turun favorisi olarak sahaya çıkacak Akdeniz ekibi, Bursa'da oynanacak maçta hata yapmak istemiyor. Joao Pereira yönetiminde etkili bir performans ortaya koyan Alanyaspor, kritik maçı kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen Bursa Yıldırım SK ise taraftarı önünde sürpriz bir sonuca imza atmayı amaçlıyor. Futbolseverler, "Bursa Yıldırım SK-Alanyaspor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Bursa Yıldırım SK-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 11:16
Bursa Yıldırım SK-Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı bu kez Bursa'da sahne alıyor. Ligdeki güçlü performansıyla dikkat çeken Corendon Alanyaspor, kupada yoluna emin adımlarla devam etmek için sahaya çıkacak. Turun favorisi olarak görülen Akdeniz ekibi, deplasmanda oynayacağı bu kritik mücadelede hata yapmadan bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Joao Pereira yönetiminde ritmini bulan turuncu-yeşilliler, kupada da çıkışını sürdürmek istiyor. Ev sahibi Bursa Yıldırım SK ise iç saha avantajını arkasına alarak taraftarına unutulmaz bir maç izletmeyi amaçlıyor. Peki, Bursa Yıldırım SK-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURSA YILDIRIM SK-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Bursa Yıldırım SK-Corendon Alanyaspor maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'de başlayacak.

BURSA YILDIRIM SK-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanacak Bursa Yıldırım SK-Corendon Alanyaspor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BURSA YILDIRIM SK-ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

BURSA YILDIRIM SK-ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa Yıldırım SK-Corendon Alanyaspor maçı hakemi Furkan Aksuoğlu oldu. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Emre Doğu ve Emrah Türkyılmaz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yücel Büyük üstlenecek.

