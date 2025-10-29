Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı bu kez İstanbul'da sahne alıyor. Beykoz Anadolu Spor, taraftarı önünde Yalova FK 77 Spor Kulübü'nü konuk edecek. Kupada bir üst tura yükselmek isteyen iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Beykoz Anadolu Spor, iç saha faktörünü en iyi şekilde değerlendirip yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Konuk ekip Yalova FK 77 Spor ise deplasmanda etkili bir performans sergileyip istediği sonucu almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEYKOZ ANADOLU SPOR-YALOVA FK 77 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak. Maltepe Hasan Polat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

BEYKOZ ANADOLU SPOR-YALOVA FK 77 SPOR MAÇI HAKEMİ

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçını Doğu Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını İsmail Semih İleri ve Kenan Özcan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Kemal Dizdar üstlenecek.