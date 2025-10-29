CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Beykoz Anadolu Spor ile Yalova FK 77 Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak maçta hata yapmak istemeyen iki takım da turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Organizasyona damga vurmayı hedefleyen Beykoz ekibi iç saha avantajını kullanmak isterken, zorlu deplasmanda etkili performans ortaya koymayı amaçlayan Yolava temsilcisi ise taraftarlarına galibiyet hediye etmek istiyor. Futbolseverler, "Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 09:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı bu kez İstanbul'da sahne alıyor. Beykoz Anadolu Spor, taraftarı önünde Yalova FK 77 Spor Kulübü'nü konuk edecek. Kupada bir üst tura yükselmek isteyen iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Beykoz Anadolu Spor, iç saha faktörünü en iyi şekilde değerlendirip yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Konuk ekip Yalova FK 77 Spor ise deplasmanda etkili bir performans sergileyip istediği sonucu almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEYKOZ ANADOLU SPOR-YALOVA FK 77 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak. Maltepe Hasan Polat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

BEYKOZ ANADOLU SPOR-YALOVA FK 77 SPOR MAÇI HAKEMİ

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçını Doğu Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını İsmail Semih İleri ve Kenan Özcan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Kemal Dizdar üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

Real Betis'ten Amrabat atağı!
Kuruluş Orhan-REKLAM
DİĞER
Galatasaray-Trabzonspor, Beşiktaş-Fenerbahçe maçları öncesi çarpıcı yorumlar! "Kazanırsa ikincilık yarışı başlar..."
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Enkazda 5 kişilik aile var
Milli yıldız Real Madrid'e önerildi!
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! 10:20
F.Bahçe Beko deplasmanda Real Madrid karşısında! F.Bahçe Beko deplasmanda Real Madrid karşısında! 10:14
Adem Bona'lı 76ers durdurulamıyor! Adem Bona'lı 76ers durdurulamıyor! 10:12
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:08
Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? 07:48
Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman? Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman? 08:58
Daha Eski
Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 09:10
Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı detayları! Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı detayları! 09:15
Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı ne zaman? Beykoz Anadolu Spor-Yalova FK 77 Spor maçı ne zaman? 09:39
Saran: Sadece hakemlerle kalmayacak! Saran: Sadece hakemlerle kalmayacak! 00:36
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 00:36
Potanın Perileri'nde Andrea Mazzon dönemi Potanın Perileri'nde Andrea Mazzon dönemi 00:40