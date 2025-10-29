CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Astor Enerji Çankaya SK-KCT 1461 Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Astor Enerji Çankaya SK-KCT 1461 Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Astor Enerji Çankaya SK ile KCT 1461 Trabzon FK karşı karşıya gelecek. Turu geçmek isteyen iki takımın mücadelesinde hangi ekibin Türkiye Kupası'nda devam edeceği merak ediliyor. Ankara'da oynanacak mücadelede hata yapmak istemeyen ekipler, futbolseverlere keyifli bir futbol izletmeyi amaçlıyor. Peki, Astor Enerji Çankaya SK-KCT 1461 Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 11:04
Astor Enerji Çankaya SK-KCT 1461 Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çankaya SK-1461 Trabzon FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı Ankara'da devam ediyor. Astor Enerji Çankaya SK, sahasında KCT 1461 Trabzon FK'yı ağırlayacak. Turu geçmek isteyen iki ekip de sahada hata yapmak istemiyor ve futbolseverlere çekişmeli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Ev sahibi Astor Enerji Çankaya SK, iç saha avantajını kullanarak taraftarının desteğiyle sahadan galip ayrılmayı planlıyor. Deplasmanda mücadele edecek Trabzon temsilcisi KCT 1461 FK ise etkili bir performans sergileyip Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Peki, Astor Enerji Çankaya SK-KCT 1461 Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇANKAYA SK-1461 TRABZON FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak Astor Enerji Çankaya SK-KCT 1461 Trabzon FK maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak. Yunus Emre Çakar'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı ise bulunmuyor.

