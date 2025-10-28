ZTK heyecanı: Sakaryaspor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç canlı izleme bilgileri burada!

Sakaryaspor – Sultan Su İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı sürüyor. Kupa mücadelesinin dikkat çeken maçlarından biri Sakaryaspor – Sultan Su İnegölspor arasında oynanacak. Futbolseverler, "Sakaryaspor – İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, canlı izleme linki olacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Ev sahibi Sakaryaspor, taraftarının önünde favori konumunda bulunuyor. Ancak İnegölspor, sürpriz bir sonuca imza atarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki, Sakaryaspor - Sultan Su İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde!

Sakaryaspor - Sultan Su İnegölspor maçını takip etmek için tıklayınız.

SAKARYASPOR İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor-İnegölspor maçı 28 Ekim Salı günü (bugün) saat 18:00'de başlayacak.

SAKARYASPOR - SULTAN SU İNEGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor-İnegölspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

SAKARYASPOR - SULTAN SU İNEGÖLSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN