"Ne pislik varsa temizleyeceğiz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün skandalı anlattı. Birçok hakemin bahis oynadığının altını çizen Hacıosmanoğlu, gereğinin yapılacağını da vurguladı. Hacıosmanoğlu, şunları söyledi: "Bizim aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştığımız, yıllardır kulüplerimizi yönetenlerden, sporun duayenlerine Türk futbolunun yozlaşmasına sebep açtığı nedenleri sırası ile söylediler. Bir atasözü var 'Silah çıktı mertlik bozuldu' diye. Yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca.

18.2257 KEZ BAHİS OYNAMIŞ

BIZ TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir! Disiplin Kurulumuz, gerekli işlemleri başlatıp kısa süre içerisinde talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar.

SONUÇLARINI YAKIN ZAMANDA PAYLAŞIRIZ

T6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarda da 5 yıllık zaman aşımı var. 5 yıllık süre içerisine giren rakamlar bu saydıklarım. İnsanlarla iyi geçinip koltukta kalma derdimiz yok. Türk futbolunun içinde ne pislik varsa temizlemek görevimiz. Cenab-ı Allah müsaade ettiği süre içerisinde bunları yapacağız. Biz hakemlerle başladık ama ben ve arkadaşlarım dahil, bu çalışmayı yaptığımız ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de kontrol ediyoruz. Sonuçlarını yakın zamanda paylaşırız."

FIFA VE UEFA İLE PAYLAŞTIK

FF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, konuyu futbolun dünyadaki ve Avrupa'daki patronlarıyla da paylaştıklarını söyledi: "Çalışmaları FIFA ve UEFA ile paylaştık. Talimatlar açık olmasına rağmen hakem arkadaşlarımız kendi adlarına hesap açıp bahis oynamıştır. Hakemlikle ilgili çalışmalarımız zaten vardı, yetkili kurumlarımızla çalışmaları hızlandırıp, üniversitede özel bir bölüm açılacak.

İNANCIMIZ TAM

O kurslardan gelen arkadaşlar üniversitede kapsamlı eğitim görüp Türk futboluna kazandırılacak. Bu çalışma meşakkatli bir yol ama iyi ve ahlaklı nesiller için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Genç hakemlere kasti değil insani hatalarında da yöneticilerden, kulüplerden destek olmalarını, güzel yarınlara bizim inancımız tam. Türk futbolunu özlenen yere taşıyacağımıza inanıyorum."

Kulüplerimiz de paylaşmalı

Hacıosmanoğlu: Türk futbol ailesiyle ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Biz TFF olarak nasıl kendi kapımızın önünü temizliyorsak, Türk futbol ailesinin üstüne düşen görev de kendileriyle başlayıp futbolcuları dahil tüm unsurlarıyla kontrol edip paylaşmaları. Aksi durumda çalışmalarımızı güzide devlet kurumlarımızla yapıp paylaşacağız.

Herkesin desteğini bekliyoruz

İbrahim Hacıosmanoğlu, basın toplantısının ardından soru almayacağını belirtti ve yaptığı açıklamayı, "Bunlar kamuoyuna yeter. Titizlikle bu konu üzerinde duracağız. Herkesin desteğini bekliyoruz" sözleriyle noktaladı.

Araştırmalar devam edecek

TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşması sonrasında kısa bir açıklama yaptı. 'MHK içinde bir araştırma var mı?' sorusuna Otyakmaz, "Hakemlerle başladık. TFF'nin tüm birimlerinde de bu konuda detaylı bir şekilde araştırmalar devam edecek. Bahis üzerine yapılan araştırma hakemler üzerinde. Detaylı tespitler, detaylı raporlar ilerleyen günlerde netleşecek" cevabını verdi.

14 yeni genç hakem gelecek

TFF, aktif hakemlerin bahis skandalına karışması sonrası yol haritasını belirledi. İlk etapta bahse karışan hakemler PFDK'ya sevk edilecek ve yola devam edilmeyecek. MHK'nın yeni planlamasına göre, hakem havuzu oluşturulup maçların oynanması sağlanacak. Tespit edilen 14 genç hakem sisteme dahil edilecek.

Eğitime alınacaklar

MHK'nin belirlediği hakemler, kampa ve eğitime alınacak. Yeditepe Üniversitesi ile ön protokolü yapılan Mükemmeliyet Merkezi de hayata geçirilecek. Hakem yetiştirme ve temin projesi uygulamaya koyulacak.

Yabancı hakem yok

TFF'den bir yönetici 'yabancı hakem gelecek mi?' sorusuna; "Yabancı hakem gündeme gelmeyecek. Türk hakemliğini hak ettiği noktaya getirip, daha ahlaklı ve genç hakemlerle bu işi sürdürülebilir kılacağız" yanıtını verdi.

Soruşturma başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada: "2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatılmıştır."