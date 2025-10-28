CANLI SKOR ANA SAYFA
Eintracht Frankfurt 1-1 Borussia Dortmund |Penaltılar:2-4 | (MAÇ SONUCU ÖZET)

Eintracht Frankfurt 1-1 Borussia Dortmund |Penaltılar:2-4 | (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Kupası 2. Tur maçında E. Frankfurt ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Frankfurt'un ev sahibi olduğu karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik skorla tamamlandı. Uzatmalara giden mücadelede eşitlik bozulmadı. Penaltı atışları sonucunda Borussia Dortmund tur atlayan taraf oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 00:17
Eintracht Frankfurt 1-1 Borussia Dortmund |Penaltılar:2-4 | (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Kupası 2. Tur maçında E. Frankfurt ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Frankfurt'un ev sahibi olduğu karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik skorla tamamlandı.

Uzatmalara giden mücadelede eşitlik bozulmadı. Penaltı atışları sonucunda Borussia Dortmund tur atlayan taraf oldu.

Karşılaşmada E. Frankfurt'un golünü 7. dakikada Knauff kaydetti.

Borussia Dortmund'un golünü ise 48. dakikada Brandt attı.

Penaltılara giden karşılaşmada Borussia Dortmund rakibine 4-2'lik skorla üstünlük kurdu ve turu geçen taraf oldu.

SON DAKİKA
