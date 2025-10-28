Eintracht Frankfurt 1-1 Borussia Dortmund |Penaltılar:2-4 | (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Kupası 2. Tur maçında E. Frankfurt ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Frankfurt'un ev sahibi olduğu karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik skorla tamamlandı.
Uzatmalara giden mücadelede eşitlik bozulmadı. Penaltı atışları sonucunda Borussia Dortmund tur atlayan taraf oldu.
Karşılaşmada E. Frankfurt'un golünü 7. dakikada Knauff kaydetti.
Borussia Dortmund'un golünü ise 48. dakikada Brandt attı.
Penaltılara giden karşılaşmada Borussia Dortmund rakibine 4-2'lik skorla üstünlük kurdu ve turu geçen taraf oldu.