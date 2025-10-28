CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Deniz Gül 88'de attı Porto deplasmanda kazandı!

Portekiz Ligi'nin 9. haftasında Porto, deplasmanda Moreirense'yi 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Portekiz ekibine galibiyeti getiren isim ise milli futbolcumuz Deniz Gül oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 11:14
Porto, Portekiz Ligi'nin 9. haftasında Moreirense'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Moreirense 18. dakikada Alan'ın golü ile öne geçerken Porto, 45+4. dakikada Samu Aghehowa'nın penaltıdan attığı gol ile skoru eşitledi. Maçın 88. dakikasında ise oyuna sonradan giren milli futbolcumuz Deniz Gül, Porto'nun kullandığı köşe vuruşunda attığı kafa golü ile takımına 3 puanı getiren isim oldu. 21 yaşındaki isim, galibiyetin ardından maçın adamı seçildi.

İŞTE O GOL

— FC Porto (@FCPorto) October 27, 2025

