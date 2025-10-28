Deniz Gül 88'de attı Porto deplasmanda kazandı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Porto, Portekiz Ligi'nin 9. haftasında Moreirense'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Moreirense 18. dakikada Alan'ın golü ile öne geçerken Porto, 45+4. dakikada Samu Aghehowa'nın penaltıdan attığı gol ile skoru eşitledi. Maçın 88. dakikasında ise oyuna sonradan giren milli futbolcumuz Deniz Gül, Porto'nun kullandığı köşe vuruşunda attığı kafa golü ile takımına 3 puanı getiren isim oldu. 21 yaşındaki isim, galibiyetin ardından maçın adamı seçildi.

İŞTE O GOL

𝘿𝙚 𝙘𝙖𝙗𝙚𝙘̧𝙖 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡𝙞𝙯𝙖... 🎶 O momento do 1-2 em Moreira 💙#MFCFCP #SeguimosJuntos pic.twitter.com/B9C3yZkeYw

— FC Porto (@FCPorto) October 27, 2025