CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Celtic'te Brendan Rodgers dönemi sona erdi!

Celtic'te Brendan Rodgers dönemi sona erdi!

İskoçya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Celtic'te teknik direktör Brendan Rodgers, istifa etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 11:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Celtic'te Brendan Rodgers dönemi sona erdi!

Geçen sezon İskoçya Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan yeşil-beyazlı ekipte, Rodgers'tan boşalan koltuğa geçici olarak Martin O'Neill getirildi.

Kulübün en büyük hissedarı Dermot Desmond yaptığı açıklamada, Rodgers'ı hedef alarak, "Yaz transfer döneminden bu yana sözleri ve eylemleri bölücü, yanıltıcı ve çıkarcı oldu. Bu durum kulüp çevresinde zehirli bir atmosferin oluşmasına ve yönetim kurulu üyelerine karşı düşmanlığın artmasına katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Daha önce 2000-2005 yıllarında Celtic'i çalıştıran 73 yaşındaki Martin O'Neill, bu dönemde 7 kupa kazanırken, 2003 UEFA Kupası finalinde Jose Mourinho yönetimindeki Porto ile karşılaşmıştı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Kazakistan'ın Kairat takımına elenerek hayal kırıklığı yaşayan Celtic, ligde de Hearts'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Kuruluş Orhan-REKLAM
G.Saray'da Torreira gelişmesi! Trabzonspor maçında...
DİĞER
Mustafa Çulcu bahis skandalını yorumladı! "Sadece hakemlerle sınırlı kalmamalı"
Altay tankında teslim vakti: 5 yılda 250 adet envantere girecek! Başkan Erdoğan törene katılacak
"Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı"
G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Deniz Gül 88'de attı Porto deplasmanda kazandı! Deniz Gül 88'de attı Porto deplasmanda kazandı! 11:14
Ziraat Türkiye Kupası maçları canlı nasıl izlenir? A Spor canlı ve HD izleme linki! Ziraat Türkiye Kupası maçları canlı nasıl izlenir? A Spor canlı ve HD izleme linki! 11:08
Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor maçı detayları! Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor maçı detayları! 10:17
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? 10:42
İşte Türkiye Kupası'nda bugünkü maçların hakemleri! İşte Türkiye Kupası'nda bugünkü maçların hakemleri! 10:47
Andre Onana'dan flaş sözler! Andre Onana'dan flaş sözler! 11:03
Daha Eski
Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..." Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..." 09:14
Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri! Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri! 09:18
Fatsa Belediyespor – Van Spor FK maçı canlı izle bilgileri! Fatsa Belediyespor – Van Spor FK maçı canlı izle bilgileri! 09:20
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Eminevim Ümraniyespor maçı detayları! Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Eminevim Ümraniyespor maçı detayları! 09:36
52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyerspor maçı detayları! 52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyerspor maçı detayları! 09:47
Bahis skandalının perde arkası ortaya çıktı! Her şey o maçla başladı Bahis skandalının perde arkası ortaya çıktı! Her şey o maçla başladı 09:49