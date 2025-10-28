HaberlerFutbol Bahis skandalıyla ilgili şok iddia! Süper Lig'den 5 hakem...
Bahis skandalıyla ilgili şok iddia! Süper Lig'den 5 hakem...
Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde göre yapan 571 hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunu açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan bahis oynayan hakemlerin 5'inin Süper Lig'de görev yaptığı öne sürüldü. İşte flaş gelişmenin detayları...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.
Türk futbolunda yeni bir milat başlattıklarını belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Tüm futbol ailesiyle birlikte mücadele edersek futbolu temiz yarınlara taşırız. Cumhuriyet Bayramımız yaklaşıyor, aziz Türk Milleti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederim. Ulu Önder Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' demişti. Bunun dışında kalanların ahlaksız olabileceği diye bir cümle yok. Bütün unsurlarıyla beraber ahlaklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.
Bahis nedeniyle Türk futbolunda yozlaşmanın ve ahlaksızlığın boyutunu tartıştıklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Federasyon olarak kendi bahçemizden başlayarak yola çıktık. Yaptığımız çalışma neticesinde futbolun hem gözbebeği hem de sancılı karnı olan hakem camiasıyla başladık. Devlet birimlerinden aldığımız veriler ve profesyonel arkadaşların çalışması neticesinde, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakem. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bugünden itibaren başlayarak disiplin kurulumuz gerekli işlemleri yapacak. Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir süre var. Saydığımız rakamlar, bu süreye giren rakamlar." dedi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise, "Şu anda hakemlerle başladık. TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK'ya sunduğu zaman hakemlerin adları TFF'nin resmi internet sitesinde Disiplin Sevkleri başlığı altında açıklanacak" ifadelerini kullandı.
TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi; bahis ve benzeri şans oyunları oynanmasıyla ilgili 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezasını öngörüyor.
İşte 57. maddenin detayları:
(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;
a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.
b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.
(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.