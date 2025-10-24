Arda Güler hayran bıraktı

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçında Real Madrid, Juventus'u sahasında 1-0 yenerken, milli futbolcumuz Arda Güler dikkat çekti. 74 dakika sahada kalan Arda Güler, performansıyla maçın en iyi oyuncusu seçildi. Öte yandan Juventus'ta da bir diğer milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 75 dakika forma giydi.
