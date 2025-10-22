CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Sebastian Hoeness: Fenerbahçe'nin muhteşem bir taraftarı var!

Sebastian Hoeness: Fenerbahçe'nin muhteşem bir taraftarı var!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesi Alman ekibinin teknik direktörü Sebastian Hoeness açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 17:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sebastian Hoeness: Fenerbahçe'nin muhteşem bir taraftarı var!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesi Alman ekibinin teknik direktörü Sebastian Hoeness açıklamalarda bulundu.

İŞTE HOENESS'İN SÖZLERİ:

Domenico'yu şahsen tanımıyorum ama takımı iyi bir yolda ilerletiyor. Fenerbahçe'de birçok iyi oyuncu var. Zor bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız.

Kerem ve benzeri birçok etkili oyuncuları var. Topa sahip olmayı ve topla etkili hücum yapmayı biliyorlar. Topa daha fazla sahip olup onlara engel olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince etkili bir maç ortaya koymaya çalışacağız.

Fenerbahçe'nin muhteşem bir taraftarı var. Çok yoğun baskı uyguluyorlar ama biz buna dikkat almayıp oyuna konsantre olacağız. Bizim için bir dezavantaj ama o kadar etkili olmayacak.

REKLAM - İdefix
Cimbom'un tek hedefi yeni bir Devler Ligi zaferi!
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması! Sakatlığı...
F.Bahçe'den Ederson kararı! Devre arasında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"F.Bahçe'nin muhteşem bir taraftarı var" "F.Bahçe'nin muhteşem bir taraftarı var" 17:18
G.Saray-Bodo/Glimt maçı öncesi son notlar... G.Saray-Bodo/Glimt maçı öncesi son notlar... 17:04
Konyaspor-Beşiktaş maçı detayları! Konyaspor-Beşiktaş maçı detayları! 16:35
Benfica'da Mourinho pişmanlığı! Benfica'da Mourinho pişmanlığı! 16:30
Sporting CP-Marsilya maçı ne zaman? Sporting CP-Marsilya maçı ne zaman? 16:18
Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'da Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'da 16:00
Daha Eski
Bayern Münih-Club Brugge maçı detayları! Bayern Münih-Club Brugge maçı detayları! 15:52
Onana o ödüle aday gösterildi! Onana o ödüle aday gösterildi! 15:46
Chelsea-Ajax maçı detayları! Chelsea-Ajax maçı detayları! 15:41
G.Saray-Bodo/Glimt maçı öncesi son notlar... G.Saray-Bodo/Glimt maçı öncesi son notlar... 15:24
G.Saray'ın gençleri Bodo'yu yendi! G.Saray'ın gençleri Bodo'yu yendi! 15:09
Osimhen o ödülde ilk 10 aday arasında! Osimhen o ödülde ilk 10 aday arasında! 14:41