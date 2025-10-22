CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray konuk ettiği Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılıların RAMS Park'ta rakibini mağlup etmesiyle birlikte ülke puanımız güncellendi. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 21:58 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 21:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bodo Glimt'i 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

Sarı kırmızılıların 3-1'lik galibiyeti sonrası UEFA ülke puanımız güncellendi. İşte UEFA'nın güncel puan durumu...

Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

1- İNGİLTERE: 98.227

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

2- İTALYA: 87.088

Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

3- İSPANYA: 81.453

Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

4- ALMANYA: 77.545

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

5- FRANSA: 70.677

Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

6- HOLLANDA: 62.700

Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

7- PORTEKİZ: 59.466

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan evinde dev zafer! G.Saray'dan evinde dev zafer! 21:33
G.Saray taraftarından Barış Alper'e şok tepki! G.Saray taraftarından Barış Alper'e şok tepki! 21:21
Knutsen gürültüye dayanamadı! Knutsen gürültüye dayanamadı! 20:16
Osimhen rekora doymuyor! Osimhen rekora doymuyor! 20:07
G.Saray taraftarından dünyaya mesaj: Soykırımı durdurdun! G.Saray taraftarından dünyaya mesaj: Soykırımı durdurdun! 19:46
Yalçın'dan kadro tercihi açıklaması! "Performans alamadığımız..." Yalçın'dan kadro tercihi açıklaması! "Performans alamadığımız..." 19:36
Daha Eski
G.Saray taraftarından Osimhen'e özel ilgi! G.Saray taraftarından Osimhen'e özel ilgi! 19:23
Buruk: İlkay'ın arka adalesinde... Buruk: İlkay'ın arka adalesinde... 19:13
Fırtına'nın Eyüpspor mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Eyüpspor mesaisi sürüyor! 19:09
CFR Cluj'da Mehmet Topal sesleri! CFR Cluj'da Mehmet Topal sesleri! 18:58
Efes ve F.Bahçe'den ortak açıklama! Efes ve F.Bahçe'den ortak açıklama! 18:57
Konyaspor-Beşiktaş | CANLI Konyaspor-Beşiktaş | CANLI 17:46