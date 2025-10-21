Xabi Alonso’dan Arda Güler ve Kenan Yıldız’a övgü dolu sözler! “Mükemmel bir evrim geçirdi”

"ARDA, ÖZİL VE GUTI'NİN KARIŞIMI" Alonso, Arda Güler'in oyun stilinin kendisine Mesut Özil'i hatırlattığını belirterek, "Arda'nın oyun tarzı, Özil ve Guti'nin bir karışımı. Guti'nin oyun kurma becerisi ve son paslardaki zarafeti vardı, Mesut da aynı şekilde oynardı. Arda'yı oyunun içinde ne kadar çok topla buluşturursak, takım olarak o kadar gelişiyoruz. Ondan gerçekten çok memnunuz ve gelişimi için onu zorlamaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.