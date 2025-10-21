CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Xabi Alonso’dan Arda Güler ve Kenan Yıldız’a övgü dolu sözler! “Mükemmel bir evrim geçirdi”

Xabi Alonso’dan Arda Güler ve Kenan Yıldız’a övgü dolu sözler! “Mükemmel bir evrim geçirdi”

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Juventus maçı öncesi yaptığı açıklamalarda Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı. Alonso, Arda'yı Mesut Özil ve Guti'nin harmanı olarak tanımlarken Kenan Yıldız'ın gelişimini "mükemmel bir evrim" olarak nitelendirdi. İşte Alonso'nun açıklamaları…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 18:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Xabi Alonso’dan Arda Güler ve Kenan Yıldız’a övgü dolu sözler! “Mükemmel bir evrim geçirdi”

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Real Madrid, sahasında Juventus'u konuk edecek. Çarşamba günü saat 22.00'de Santiago Bernabéu'da oynanacak dev mücadelede milli yıldızlarımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, bu kez birbirlerine rakip olacak.

Xabi Alonso’dan Arda Güler ve Kenan Yıldız’a övgü dolu sözler! “Mükemmel bir evrim geçirdi”

Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, hem Arda Güler hem de Kenan Yıldız hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Xabi Alonso’dan Arda Güler ve Kenan Yıldız’a övgü dolu sözler! “Mükemmel bir evrim geçirdi”

"ARDA, ÖZİL VE GUTI'NİN KARIŞIMI"

Alonso, Arda Güler'in oyun stilinin kendisine Mesut Özil'i hatırlattığını belirterek, "Arda'nın oyun tarzı, Özil ve Guti'nin bir karışımı. Guti'nin oyun kurma becerisi ve son paslardaki zarafeti vardı, Mesut da aynı şekilde oynardı. Arda'yı oyunun içinde ne kadar çok topla buluşturursak, takım olarak o kadar gelişiyoruz. Ondan gerçekten çok memnunuz ve gelişimi için onu zorlamaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Xabi Alonso’dan Arda Güler ve Kenan Yıldız’a övgü dolu sözler! “Mükemmel bir evrim geçirdi”

İspanyol teknik adam, Arda Güler'in Real Madrid'deki yükselişinin kendisini mutlu ettiğini de ekledi: "O, bu takımın geleceği için çok önemli bir oyuncu. Her maç biraz daha büyüyor."

Xabi Alonso’dan Arda Güler ve Kenan Yıldız’a övgü dolu sözler! “Mükemmel bir evrim geçirdi”

"KENAN YILDIZ MÜKEMMEL BİR EVRİM GEÇİRDİ"

Alonso, rakip Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız için de övgü dolu sözler söyledi: "Juventus, geçmişte olduğu gibi bugün de çok büyük bir takım. Çok kaliteli oyunculara sahipler ve bunlardan biri de Kenan Yıldız. Onu Bayern Münih dönemimden tanıyorum. O zamandan bu yana mükemmel bir evrim geçirdi. Gelişimini izlemek beni çok mutlu ediyor." dedi.

Xabi Alonso’dan Arda Güler ve Kenan Yıldız’a övgü dolu sözler! “Mükemmel bir evrim geçirdi”

REAL MADRID VE JUVENTUS REKABETİNDE 22. PERDE

Avrupa futbolunun iki devi, bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Real Madrid 10, Juventus 9 kez sahadan galip ayrıldı. İki maç ise beraberlikle sonuçlandı.

REKLAM - İdefix
F.Bahçe'de Talisca krizi!
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
İddianame çıktı, Özgür Özel zıvanadan çıktı! Rüşvet konuşulmasın diye sağa sola saldırdı: Başkan Erdoğan'a küstah tehdide AK Parti'den tepki
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
Buruk: Her maçın hikayesi farklı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Korkmaz'dan "istifa" açıklaması! Korkmaz'dan "istifa" açıklaması! 18:43
Xabi Alonso’dan Arda ve Kenan'a övgü! Xabi Alonso’dan Arda ve Kenan'a övgü! 18:41
F.Bahçe'de Talisca krizi! F.Bahçe'de Talisca krizi! 17:52
Saran'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret Saran'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret 17:22
Nottingham Forest'ta Dyche dönemi! Nottingham Forest'ta Dyche dönemi! 16:52
4 büyüklerden Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı 4 büyüklerden Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı 16:36
Daha Eski
Villarreal-Manchester City maçı öncesi son notlar! Villarreal-Manchester City maçı öncesi son notlar! 16:23
Union Saint-Gilloise-Inter maçı detayları! Union Saint-Gilloise-Inter maçı detayları! 16:10
Buruk: Her maçın hikayesi farklı Buruk: Her maçın hikayesi farklı 15:31
PSV-Napoli maçı ne zaman? PSV-Napoli maçı ne zaman? 15:11
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 14:56
Fenerbahçe'de Stuttgart hazırlığı! Fenerbahçe'de Stuttgart hazırlığı! 14:52