Xabi Alonso’dan Arda Güler ve Kenan Yıldız’a övgü dolu sözler! “Mükemmel bir evrim geçirdi”

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Real Madrid, sahasında Juventus'u konuk edecek. Çarşamba günü saat 22.00'de Santiago Bernabéu'da oynanacak dev mücadelede milli yıldızlarımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, bu kez birbirlerine rakip olacak.
Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, hem Arda Güler hem de Kenan Yıldız hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
"ARDA, ÖZİL VE GUTI'NİN KARIŞIMI"
Alonso, Arda Güler'in oyun stilinin kendisine Mesut Özil'i hatırlattığını belirterek, "Arda'nın oyun tarzı, Özil ve Guti'nin bir karışımı. Guti'nin oyun kurma becerisi ve son paslardaki zarafeti vardı, Mesut da aynı şekilde oynardı. Arda'yı oyunun içinde ne kadar çok topla buluşturursak, takım olarak o kadar gelişiyoruz. Ondan gerçekten çok memnunuz ve gelişimi için onu zorlamaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İspanyol teknik adam, Arda Güler'in Real Madrid'deki yükselişinin kendisini mutlu ettiğini de ekledi: "O, bu takımın geleceği için çok önemli bir oyuncu. Her maç biraz daha büyüyor."
"KENAN YILDIZ MÜKEMMEL BİR EVRİM GEÇİRDİ"
Alonso, rakip Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız için de övgü dolu sözler söyledi: "Juventus, geçmişte olduğu gibi bugün de çok büyük bir takım. Çok kaliteli oyunculara sahipler ve bunlardan biri de Kenan Yıldız. Onu Bayern Münih dönemimden tanıyorum. O zamandan bu yana mükemmel bir evrim geçirdi. Gelişimini izlemek beni çok mutlu ediyor." dedi.
REAL MADRID VE JUVENTUS REKABETİNDE 22. PERDE
Avrupa futbolunun iki devi, bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Real Madrid 10, Juventus 9 kez sahadan galip ayrıldı. İki maç ise beraberlikle sonuçlandı.